Řidiči v Plzni brzy za parkování zaplatí i u zimního stadionu

Ti mají totiž možnost za 700 korun ročně využívat pro ně vyhrazená místa. „Určitě bude letos zavedeno placené parkování kolem zimního stadionu, měla by tam být zóna F. Začne se platit také v dalších ulicích v oblasti Roudné. Jednat se bude o lokalitu od mostu generála Pattona směrem k zoologické zahradě a zpoplatněna bude také velká zóna pod mostem, která dosud funguje jako největší bezplatné parkoviště na dohled od centra Plzně,“ prohlásil náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar (STAN).

Pravděpodobně už od 1. března bude zpoplatněné parkoviště u čerpací stanice pohonných hmot pod Centrálním autobusovým nádražím, kde už je připravený závorový systém. Bývalý náměstek primátora pro dopravu Michal Vozobule (TOP 09) je přesvědčený, že zavádění zón placeného parkování v Plzni pokračuje pomalu.

„Všichni to chtějí a je třeba víc tlačit na to, aby se zóny připravovaly rychleji. Zdá se mi, že leckde se zbytečně přešlapuje na místě. Zóny by mohly být kolem Jiráskova náměstí na Slovanech nebo by se s nimi dalo pokračovat na Borech v blokové zástavbě v oblasti, kde jsou ulice Dobrovského a Alešova,“ řekl Vozobule. Zavádění placených zón podle něj podporují zástupci městských obvodů.

Další placené zóny podle náměstka Tolara například prosazují zástupci městského obvodu Plzeň 1. Mělo by se jednat o část sídliště na Severním Předměstí Plzně. „Tam by to byla poměrně velká revoluce, ale vypadá to, že ještě letos by se mohla dotáhnout do konce,“ uvedl.

Nově se má letos začít za parkování platit například v Plzenecké ulici ve čtvrti Slovany. Zastánci rozšiřování oblastí placeného parkování se opírají o to, že se jedná o opatření, které je v zájmu rezidentů, jimž dává lepší možnost zaparkovat poblíž svého bydliště.

Vloni se začalo platit na západ od Klatovské

Upozorňují, že bez placených zón špatně fungují záchytná parkoviště, kde mají své vozy odstavovat především lidé, kteří do Plzně dojíždějí a dál by měli pokračovat městskou hromadnou dopravou. Poslední větší posun v rozšíření oblastí placeného parkování v Plzni se odehrál na konci minulého roku. Tehdy byla placená zóna zavedena do oblasti na západ od Klatovské třídy směrem k Centrálnímu autobusovému nádraží.

V Plzni existují parkovací zóny A až F a také zóny Petrohrad a Roudná. Nejvyšší cena za hodinu parkování je v zóně A, která je v historické části centra Plzně. Za půlhodinové stání se tam platí 20 korun, za první hodinu 40 a za druhou pak 50 korun. V navazující zóně B stojí 30 minut parkování 15 korun, první a každá další hodina 30 korun.

V zóně C, která platí v okolí náměstí T. G. Masaryka a za Velkou synagogou, vyjde půlhodina na 10 korun a první a každá další hodina na 20 korun.