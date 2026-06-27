Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ráda propašovávám zeleň do domů, říká oceněná architektka

Jaroslav Nedvěd
  8:36
Architektka Tereza Nová získala Cenu Hanuše Zápala za bytový dům v Plzni na...

Architektka Tereza Nová získala Cenu Hanuše Zápala za bytový dům v Plzni na Borech. Na snímku s kolegou Jiřím Zábranem | foto: Chaloupka Miroslav

Bytový dům v Plzni na Borech
Architektka Tereza Nová (na snímku) s kolegou Jiřím Zábranem (vedle ní vlevo)...
Oceněný bytový dům stojí v plzeňské čtvrti Bory.
Cenu Hanuše Zápala získala architektka Tereza Nová a Jiří Zábran.
7 fotografií
Především architektce Tereze Nové patří nově udělená Cena Hanuše Zápala za nejlepší stavbu v Plzni za období let 2022 až 2025. Právě Nová, která spolupracovala s architektem Jiřím Zábranem v ateliéru PRO-STORY a nyní má vlastní ateliér v Plzni, stojí za návrhem bytového domu mezi Borským parkem a obchodním centrem Luna ve čtvrti Bory, který získal prestižní ocenění.

V rámci Plzně se na první pohled jedná o výjimečnou budovu například tím, že součástí balkonů bytů jsou velké květináče napojené na zavlažovací systém.

Architektka začala na návrhu budovy pracovat už v roce 2012. Tvrdí, že má radost z toho, že čtrnáctipodlažní dům dobře do lokality zapadl. Zároveň přiznává, že měla respekt k tomu, že se jednalo o čtrnáctipodlažní stavbu a nechtěla, aby působila arogantně vůči okolí. Zdůrazňuje, že urbanistická myšlenka byla doplnit skupinu věžových a podobně vysokých domů, které okraj sídliště lemují.

„Ten projekt byl pro mě mimořádný. Možná i tím, že to byl jeden z prvních větších domů, na kterých jsem spolupracovala. K té zakázce jsem se dostala kolem roku 2012, kdy se příprava začala. Nejprve totiž bylo zapotřebí udělat urbanistickou studii, která se projednávala na Útvaru koncepce a rozvoje města (ÚKR). Pak to na delší čas jako by usnulo do doby, než se vyřešily pozemkové záležitosti a problematika parkování,“ vysvětluje Tereza Nová.

Nápad s balkony s vegetací vznikl až později

Zhruba po deseti letech se návrh oživil. „Původní návrh jsem měla možnost přepracovat například kvůli zařazení nebytových prostor do přízemí a detailnímu řešení parkování,“ líčí architektka.

Prodleva projektu podle ní prospěla a při tom pomohly i připomínky od zástupců ÚKR. „Bez nich by ten dům dopadl jinak. Po obnovení projektu začala práce na fasádě a vznikl nápad s balkony s vegetací,“ popisuje.

A jak se zrodil nápad zakomponovat na balkony velké květináče s rostlinami, a navíc se zavlažováním? Svou roli sehrála mimo jiné také inspirace ze zahraničí. „Mám velmi blízko k tomu propašovávat zeleň do domů, a naopak domy do zeleně. Připadalo mi, že se to nabízí i vzhledem k blízkosti Borského parku. Zdálo se mi vhodné odzrcadlit zeleň i do vyšších pater a snažila jsme se reagovat na to, co lidem na sídlištích chybí. Fasádou se zelení jsem chtěla reagovat na nedostatky sídlištních bytů, kde lidé nemají soukromou zeleň, a přitom inklinují k tomu si balkony zabydlovat a dávat si tam truhlíky s květinami, někdy i rajčata,“ vysvětluje.

Architektka Tereza Nová získala Cenu Hanuše Zápala za bytový dům v Plzni na Borech. Na snímku s kolegou Jiřím Zábranem
Bytový dům v Plzni na Borech
Architektka Tereza Nová (na snímku) s kolegou Jiřím Zábranem (vedle ní vlevo) získala Cenu Hanuše Zápala za bytový dům, který stojí v Plzni na Borech. Cenu jim předal náměstek primátora Plzně Pavel Bosák.
Oceněný bytový dům stojí v plzeňské čtvrti Bory.
7 fotografií

Inspiraci k tomu, aby květináče měly zavlažovací systém, našla u bytového domu v Paříži. „Moc se mi tam líbil nápad, že madlo byla v podstatě trubka, kterou může téct voda využívaná pro květináče. Tak jsem všem ukazovala, jak bych si to přála, a pak mě mile překvapilo, že se to podařilo a závlaha je v zábradlí,“ říká. Vhodné rostliny pro květináče potom vybral odborník na zahradní architekturu.

V oceněném domě je vyšší podíl tří a čtyřpokojových bytů, než bývá v poslední době obvyklé. Parkování je v parkovacím domě, který je součástí budovy a je částečně nad a částečně pod terénem.

Pokud se Tereza Nová dnes dívá na hotový dům, má radost z celkového dojmu, kterým působí. „Myslím, že ta hmota do toho prostředí sedí, že nepůsobí rušivě vůči okolí. To je pro mě zásadní věc. Radost mám i z toho, že se podařily balkony s květináči, což je na Plzeň trochu experiment. A jsem ráda, že jsme měli možnost dořešit dům jako celek, a to se týká také interiérů společných prostor. Tam jsem mohla například navrhnout barevné členění či jednoosé zábradlí schodiště složené z lichoběžníků z perforovaného plechu,“ svěřuje se.

Plzeňská architektka si váží také toho, že se oceněný dům dostal do nové Ročenky české architektury, kde je uvedený výběr 35 nejzajímavějších staveb za loňský rok z celé České republiky.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Není to jen designovka. Nová tréninková střecha dokáže atlety potrápit

Atleti začali využívat novou stavbu v v areálu v Plzni-Skvrňanech. Dráha na...

Není to jen designovka, ale tréninková záležitost, která dokáže atlety potrápit. Tak mluví o nové stavbě na atletickém stadionu AK Škoda Plzeň místopředseda klubu Pavel Kovalský. Kdo jede v...

Čtyři parašutisté se vážně zranili při nouzovém přistání na Rokycansku

Čtyři z parašutistů, kteří museli vlivem nepříznivého počasí nouzově přistát v...

V Rokycanech se vážně zranili čtyři parašutisté, kteří zřejmě vlivem nepříznivého počasí havarovali. S těžkými zraněními především pohybového aparátu byli transportováni na urgentní příjmy nemocnic v...

OBRAZEM: Rozkopané náměstí v Plzni byste nepoznali, revitalizace jede naplno

Rekonstrukce náměstí Republiky v Plzni zahrnuje rekonstrukci dlažby na...

Takhle rozkopané ještě náměstí Republiky v Plzni snad nikdy nebylo. Rozsáhlá revitalizace, která odstartovala v dubnu, teď běží na plné obrátky. Západní strana je plná dělníků, materiálu, bagrů a...

Skončete to do dvou minut, nebo odcházím. Bůh šašek chtěl rychlý rozsudek

Lukáš Stančík označil soudní jednání ohledně svěření do péče malé Evelínky,...

Lukáši Stančíkovi, který o sobě rád říká, že je vyvoleným a bohem, dnes samosoudce Okresního soudu Plzeň-město prodloužil délku podmínečného odsouzení s dohledem probačního úředníka o půl roku. Podle...

Řidič zůstal po čelní srážce uvězněný v autě, hasiči museli odstřihnout střechu

Čelní srážka dvou vozidel u Nýřan na Plzeňsku si vyžádala dva zraněné....

U Nýřan na Plzeňsku se ve čtvrtek odpoledne čelně srazila dvě protijedoucí vozidla. Oba řidiči skončili v nemocnici. Jednoho ze šoférů, který zůstal ve vraku uvězněný, museli hasiči vyprostit. Aby se...

Ráda propašovávám zeleň do domů, říká oceněná architektka

Architektka Tereza Nová získala Cenu Hanuše Zápala za bytový dům v Plzni na...

Především architektce Tereze Nové patří nově udělená Cena Hanuše Zápala za nejlepší stavbu v Plzni za období let 2022 až 2025. Právě Nová, která spolupracovala s architektem Jiřím Zábranem v ateliéru...

27. června 2026  8:36

Se žačkami si vyměňoval nahé fotky, do vězení ale tělocvikář nepůjde

Dnes již bývalý učitel tělocviku a asistent pedagoga na základní škole na...

Dnes již bývalý tělocvikář ze základní školy na Klatovsku, který podle žalobkyně požadoval po žačkách intimní fotografie a na oplátku jim posílal snímky svého ztopořeného penisu, nepůjde do vězení....

26. června 2026  13:27

Školačka se šla vykoupat k jezu, nevrátila se domů. Pátrala po ní policie

Policejní auto - Ilustrační snímek.

Policisté v pátek pátrali po třináctileté dívce z Tachovska, která se ve čtvrtek odpoledne nevrátila domů. Školačka se šla ve Stříbře vykoupat k jezu.

26. června 2026  10:23,  aktualizováno  12:57

OBRAZEM: Amfiteátr ovládl muzikál Mamma Mia. Je třikrát téměř vyprodáno

Premiéra muzikálu Mamma Mia v lochotínském amfiteátru v Plzni v rámci 10....

Ovacemi ve stoje skončila ve čtvrtek v noci premiéra muzikálu Mamma Mia v podání Muzikálu Divadla J. K. Tyla v Plzni, jenž tak uzavřel další divadelní sezonu. Desátý ročník Noci s operou přilákal do...

26. června 2026  12:50

Noční požár v klatovském hotelu, obětavá recepční skončila v nemocnici

Následky nočního požáru v klatovském hotelu Rozvoj. (26. června 2026)

V noci na pátek zasahovali hasiči u požáru hotelu v Klatovech. Požár vznikl na terase a postupně se rozšířil na budovu. Záchranáři odvezli do nemocnice recepční, která se při zalarmování ubytovaných...

26. června 2026  9:46

Začala stavba obchvatu Plas, jeho součástí bude i rekordní most

Občané Plas se dočkali. Dnes oficiálně začala výstavba 5,6 kilometru dlouhého...

Budování nejvyššího silničního mostu v České republice u městečka Plasy na Plzeňsku začalo před rokem, dnes na něj navázala výstavba 5,6 kilometru dlouhého obchvatu města. První auta by měla objet...

25. června 2026  15:47

OBRAZEM: Rozkopané náměstí v Plzni byste nepoznali, revitalizace jede naplno

Rekonstrukce náměstí Republiky v Plzni zahrnuje rekonstrukci dlažby na...

Takhle rozkopané ještě náměstí Republiky v Plzni snad nikdy nebylo. Rozsáhlá revitalizace, která odstartovala v dubnu, teď běží na plné obrátky. Západní strana je plná dělníků, materiálu, bagrů a...

25. června 2026  12:20

Drogový boss řídil byznys z plzeňského hotelu, obžalováno je 21 lidí

Suroviny k výrobě drog dovážela skupina podle policistů z Ukrajiny a ze...

Plzeňské státní zastupitelství obžalovalo 21 lidí z výroby a prodeje drog. Uvedla to ve středu Česká televize na základě vyjádření Jakuba Kubiase z krajského státního zastupitelství. Některým členům...

25. června 2026  8:56

Plán letní přípravy fotbalistů Plzně na sezonu 2026/27. S kým hraje Viktoria?

Momentka z tréninku fotbalové Viktorie Plzeň. Na snímku Patrik Hrošovský...

Přehledný plán letní přípravy fotbalistů Plzně na sezonu 2026/27. Západočeši pod vedením trenéra Martina Hyského zahájili přípravu 15. června. Začátkem července tým zamíří na herní soustředění do...

24. června 2026  18:34

Skončete to do dvou minut, nebo odcházím. Bůh šašek chtěl rychlý rozsudek

Lukáš Stančík označil soudní jednání ohledně svěření do péče malé Evelínky,...

Lukáši Stančíkovi, který o sobě rád říká, že je vyvoleným a bohem, dnes samosoudce Okresního soudu Plzeň-město prodloužil délku podmínečného odsouzení s dohledem probačního úředníka o půl roku. Podle...

24. června 2026  15:53

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Dálniční peklo: kde letos o prázdninách zaručeně uváznete v koloně?

ilustrační snímek

Sbalené kufry, rodina v autě a vidina zasloužené dovolené. Letní idylku však motoristům i letos na mnoha místech republiky překazí oranžové kužely, zúžené pruhy a dlouhé kolony. Stavební sezona je v...

24. června 2026  12:50

Penny Market dostal maximální pokutu za špatné slevy. Není to první prohřešek

ilustrační snímek

Obchodní řetězec Penny Market dostal od České obchodní inspekce (ČOI) maximální pokutu pět milionů korun za to, že opakovaně nesprávně určoval slevy na různé druhy prodávaných produktů. Mluvčí Penny...

24. června 2026  12:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.