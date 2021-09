Čápice Kryštofa po amputaci nohy uhynula, pár let ji považovali za samce

Ochránci ze Záchranné stanice živočichů v Plzni Kryštofa jako prvního čápa bílého vybavili loni vysílačkou. Díky tomu bylo možné sledovat, jak pták tráví zimu v africkém Senegalu a jak se díky příznivého větru letos v dubnu vrátil zpět na západ Čech.

Stal se mediálně známým a spousta lidí sledovala, jak nakonec obsadil hnízdo v Polžicích na Domažlicku. Až tam ornitologové zjistili, že se jedná o samici.

Nyní ale přišla smutná zpráva, že uhynula.

„Začátkem července jsme okroužkovali dvě její mláďata a vše vypadalo dobře. Na konci srpna nám ale volali lidé, kteří cvrkot na hnízdě lampy veřejného osvětlení sledovali, že se do hnízda vrátil čáp asi se zlomenou nohou,“ začal s vyprávěním Karel Makoň ze záchranné stanice.

Ještě ten den večer za asistence profesionálních hasičů vystoupali po žebříku k hnízdu a zraněného čápa odchytili.

„Nejdříve jsme si mysleli, že je to jeden z mladých čápů, ale byla to stará samice. Měla přeražený stoják zhruba deset centimetrů nad prsty pravé nohy. Zranění bylo minimálně týden staré a pravděpodobně k němu došlo od zemědělské sekačky či nárazu do drátů,“ domnívá se Makoň.

Nekrotický pahýl visel pouze na šlaše a veterinář ho druhý den amputoval.

„Bylo to nevyhnutelné. Čápice ale byla ve velice dobrém výživném stavu, poměrně i v dobré kondici. Po amputaci byl pahýl zafixován provizorní duralovou náhražkou, aby se pták o ni mohl alespoň opřít a trochu chodit,“ popsal ochranář.

Ptáka dali do malé voliéry a spojili se s protetikem, aby samici vyrobil protézu na míru.

Amputace nohy byla nevyhnutelná

„Ono totiž vymyslet, vyrobit, osadit a zrealizovat funkční protézu na jakéhokoliv volně žijícího ptáka není vůbec žádná legrace. Většina ptáků ji následně totiž nepoužívá, značně trpí, přetěžuje zdravou končetinu a většinou vše končí úhynem či utracením zvířete. V případě Kryštofy však určitá šance byla, jelikož čápice při vší smůle měla uraženou spodní část pánevní končetiny, přičemž všechny klouby nad prsty byly funkční a zvyšovaly úspěšnost léčby i používání náhražky. To jsme koneckonců u Kryštofy viděli už druhý den, kdy se o provizorní náhražku zejména při rychlém pohybu několikrát opřela,“ věřil v dobrý konec.

Ale radost netrvala dlouho. Kryštofa přestala po zákroku žrát a třetí den po sundání z hnízda v Polžicích ji našli ve voliéře bez známek života.

„Nevěřili jsme tomu, že by boj o život tak rychle vzdala. Následná pitva prozradila, že čápice uhynula na rozsáhlá vnitřní poranění. Měla natržená játra a hematom na hrudi. Zřejmě spadla z velké výšky, narazila na nějakou překážku či došlo ke střetu s autem. Zajímavé na tom bylo, že poranění nohy bylo staršího data než vnitřní poranění,“ uzavřel Makoň.

Ornitologové Kryštofu jako mládě okroužkovali na hnízdě v Brodu nad Tichou na Tachovsku v červenci 2017 a dlouhou dobu o ní nic nevěděli.

Loni v červnu ale spadla u Města Touškova na Plzeňsku z vysílače a zranila se. Po vyléčení v záchranné stanici ji ochránci vybavili batůžkem na zádech s vysílačkou a vypustili.



Domnívali se, že pták musel do zimoviště v Africe a zpět už několikrát letět a pomocí vysílačky by se o něm dozvěděli mnoho užitečných a zajímavých informací. Samice odletěla do Afriky.

S napětím pak všichni na jaře čekali, zda se čtyřletý pták vrátí domů na západ Čech. Zatímco někteří čápi už od konce února stáli na svých hnízdech, Kryštofa se teprve vracela.

Data ze satelitní vysílačky prozradila, že Kryštofa poměrně dlouho čekala v Maroku na správný vzdušný proud. Ten jí na začátku dubna pomohl překonat Gibraltar a donesl ji do Evropy.



„Domů se vracela unášena větrem přes Španělsko, Francii a Německo,“ popsal Makoň putování zkušeného čápa. Kryštofa celkem urazila 5 570 kilometrů.