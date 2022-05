Trojice čápat přišla o jednoho z rodičů, samce zabil elektrický výboj

Dospělého samce čápa bílého sežehl elektrický výboj trafostanice u Šťáhlavského mlýna na řece Úslavě ve středu kolem půl sedmé ráno. Bylo to jen 150 metrů od paty komína, kde hnízdil.

Jeho úhyn nahlásili zvířecím záchranářům montéři, když přijeli přepálený vodič, který v oblasti vypnul elektrický proud, opravit.

„Dojde-li v první polovině hnízdění u čápů bílých k úhynu jednoho z rodičů, zpravidla ten druhý nemá šanci snůšku sám vysedět a ani malá mláďata sám odchovat. Čápi, byť to nevypadá, jsou totiž velcí bojovníci a jakmile by samice hnízdo s vejci či malými mláďaty opustila a letěla pro potravu, okamžitě by jí je jiný čáp z hnízda vyházel a hnízdo obsadil,“ upozornil Karel Makoň, šéf Záchranné stanice živočichů v Plzni, proč je vždy důležité rychle jednat.

Proto se okamžitě k 32 metrů vysokému komínu rozjel, aby mláďata stará jeden až tři dny z hnízda ovdovělé samice s pomocí hasičů a jejich vysokozdvižné plošiny sundal.

Když už byl hasič na plošině, začal najednou kroužit na obloze další čáp. V tu chvíli Makoň znejistěl, jestli to není otec mláďat. V tom případě by bylo odebrání mláďat zbytečné. Protože ani jeden z čápů neměl na noze ornitologický kroužek, situace byla nepřehledná.

„Naštěstí vše rychle vyřešila samice na hnízdě, která svého čápa pozná i bez kroužku. Takže vetřelce na hnízdo nepustila a věděla, že musí před ním mláďata bedlivě hlídat. Také když se k hnízdu blížil hasič v koši vysokozdvižné plošiny, nechtěla hnízdo a mláďata opustit,“ popsal situaci Makoň.

Hasičům proto řekl, aby chvíli počkali, co se bude dít. Po pěti minutách třetí čáp vyklidil pole a zmizel vysoko na obloze směrem ke Starému Plzenci.



Pak už hasič znovu vylezl ke hnízdu, tři mláďata sundal a před jedenáctou hodinou je Makoň odvezl na záchrannou stanici.

„Jsou to ještě prckové a sama samice by je v tomto případě neměla šanci odchovat,“ upozornil záchranář, který jim ihned po příjezdu naservíroval porci moučných červů, cvrčků a malých rybek. Odpoledne je přendal na imitaci čapího hnízda pod elektrickou kvočnu.

Ochránci teď budou mláďata zhruba dva až tři týdny každé dvě až tři hodiny krmit a pokud vše půjde hladce, koncem května je přidají do náhradního hnízda jiným čápům se stejně starými mláďaty. Tímto způsobem zachránili a úspěšně adoptovali za třicet let své činnosti přes sto čápů.