Býk zranil dva dospělé a dítě. Ti mu přitom zrovna pomohli z nesnází

Složky zdravotnické záchranné služby a policie ve středu vyjížděly do Spáleného Poříčí na Plzeňsku, kde býk napadl a zranil tři lidi, z toho jedno dítě. Podle mluvčí plzeňské záchranné služby Karolíny Korčíkové není nikdo z nich v ohrožení života.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: archív Richarda Benýška

Incident se odehrál ve středu odpoledne na farmě ve Spáleném Poříčí na Plzeňsku. Býk zde zranil tři lidi.

„Do zdravotnického zařízení byla transportována žena s chlapcem předškolního věku. Muž převezen nebyl,“ uvedla pro iDNES.cz Korčíková.

Podle ní napadení utrpěli zranění lehčího charakteru a lékaři posoudí, zda je v nemocnici nechají.

Vyhrožování mezi žáky. Policisté si došli pro školáka ještě před začátkem výuky

Mluvčí plzeňské policie Michaela Raindlová popsala, že se býk zasekl v ohrazení a zmíněná trojice se ho pokoušela vyprostit. To se jim podařilo, zvíře je však vzápětí napadlo. Případem se podle Raindlové bude policie i nadále zabývat a bude zjišťovat další okolnosti.

