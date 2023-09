Nebezpečnou zatáčku u Březí předělají, cesta do Německa bude bezpečnější

„V zatáčce za koncem obce ve směru ke státní hranici se v posledních letech událo zvýšené množství dopravních nehod, včetně nehody s úmrtím. Nyní začínají práce na přeložce silnice,“ uvedl Adam Koloušek z Ředitelství silnic a dálnic.

Jeho slova o nebezpečnosti zatáčky potvrzuje databáze čtyř desítek dopravních nehod, které zde řešili policisté od 1. ledna 2006.

Je tam i malý pomníček připomínající tragickou nehodu. V září 2015 neudržel za deště cizinec jedoucí směrem k Německu kamion ve své polovině silnice a v zatáčce se část návěsu dostala do protisměrného pruhu. Skončilo to tragédií. Návěs zdemoloval 16 let starý autobus Karosa. V troskách zemřel jeho sedmatřicetiletý řidič. Jediným štěstím tehdy bylo, že v autobusu nejeli žádní cestující.

Policisté několik měsíců po tragédii obvinili polského řidiče kamionu. Znalci při vyšetřování dospěli k závěru, že s nákladní soupravou jel příliš rychle na to, aby mohl zatáčkou projet bezpečně.

Ostrá pravotočivá zatáčka

Při jízdě směrem na Německo si řidiči aut musejí po krátké rovince při vyjetí poradit s ostrou pravotočivou zatáčkou, ve které už silnice stoupá do kopce. Nově budovaná silnice se při jízdě k hranici asi 200 metrů před zatáčkou nejprve lehce stočí doleva do současného pole. Tam vznikne i zpomalovací středový ostrůvek. Pak se nová silnice začne pomalu stáčet doprava a na původní silnici se napojí až ve výjezdu současné zatáčky do stoupání.

Přestavba frekventované silnice se bude odehrávat za plného provozu. „K uzavření hlavního tahu nedojde a po většinu doby provádění stavebních prací bude provoz řízený kyvadlově,“ uvedl Koloušek.

Přestavba zatáčky vysoutěžila za 11,3 milionu korun bez DPH společnost Colas CZ. Nová silnice má být plně průjezdná nejpozději za 105 dnů.

Březí patří pod Meclov. Starostka Pavlína Kaufnerová doufá, že po přestavbě bude úsek bezpečnější. „Z našeho pohledu je velkým problémem křižovatka silnice první třídy s výjezdem z Meclova. Auta po hlavní jezdí rychle, je tu dlouhá rovinka. Děti musejí přecházet přes hlavní tah na zastávku. Tady by určitě pomohl klasický kruhový objezd, jako je u Draženova,“ soudí starostka.