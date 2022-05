Nadace otevřela výstavou druhý bývalý sklad jaderné munice v Brdech

Zatímco první z těchto depotů nadace provozuje už od roku 2013, druhý byl po desítky let uzavřený.

„Letos v březnu se nám podařilo po osmiletém jednání se státem oba objekty odkoupit. První je zařízen jako Atommuzeum a reprezentuje mikrosvět. Pro druhý jsem se inspiroval knihou Od atomu k vesmíru, kterou napsal akademik František Běhounek. Nová expozice pro druhý objekt bude mít název Od atomu k vesmíru... a zpátky k člověku a bude představovat makrosvět,“ říká Václav Vítovec, zakladatel muzea i Nadace Železná Opona.

Atommuzeum v prvním objektu navštívily už tisíce lidí. Dokumentuje vývoj jaderných zbraní a věnuje se i „jedinému smysluplnému využití jaderné energie - v energetice“.

Unikátní zrcadlové orientované objekty vybudované na konci 60. let minulého století předali vojáci hned po dobudování Sovětské armádě a sami sem ztratili přístup. Areál byl mimořádně přísně střežen a podle velmi pravděpodobných, ale nikdy oficiálně nepotvrzených informací, tu byly uskladněny hlavice k raketám středního doletu.

Každý depot má kromě rozsáhlého zázemí s vlastním zdrojem energie a vzduchotechnikou hlavní dvacetimetrovou podzemní halu a čtyři kóje o rozměrech zhruba 12 x 6 metrů.

Součástí sobotního otevření druhého depotu byla vernisáž výstavy Energie a civilizace. Ta na 43 panelech ukazuje využívání energie v historických, společenských, politických a technických souvislostech a nastiňuje možné dopady na současnou generaci i na ty budoucí.

Výstavu nadace odkoupila od firmy Medialogue, která pořádá velké výstavy na klíč a jejíž zakladatelkou je produkční Olga Menzelová. Expozice tu bude natrvalo. Návštěvníci depotu uvidí typy energií od využití ohně přes století páry, průmyslovou revoluci, vynález elektřiny, počátky těžby ropy, využití vodních, větrných i solárních elektráren i atomového jádra. Panely se věnují geotermální energii, elektromobilitě, umělé inteligenci i městům budoucnosti.

Každá civilizace si myslela, že je nejlepší

Dotýkají se také aktuálních témat jako jaderná energetika, role fosilních paliv, datová centra a jejich dopady na životní prostředí i důsledků těžby, devastace přírody a ekosystémů.

„Není mi jedno, v čem tady žijeme a není mi jedno, v čem tu budou žít moje děti. Přijde mi strašně důležité, aby o tom každý člověk přemýšlel. O energiích, o zachování zdrojů. Fyzik a disident Andrej Sacharov napsal, že ten, kdo drží prst na zdrojích energie, ten nás může ovládnout. A podívejte se dnes na Rusko... Je to neuvěřitelně aktuální,“ připomíná spolutvůrkyně expozice Olga Menzelová.

„Strašně stojíme o to, aby naše výstavy viděly děti a aby na ně chodili studenti v rámci výuky. Změna není jen na vládách a institucích, je to do značné míry i na jednotlivcích,“ doplnila.

Kurátor výstavy a známý český egyptolog Miroslav Bárta v rámci své práce poznal, že existují univerzální zákony platné všude a vždy. „Zacházení se zdroji je jedna z věcí, které determinují společnost. Každá civilizace si myslela, že je nejlepší, než začala upadat. Ta naše je první, která neumí vrátit do přírody nebo znovu využívat vše, co vyrobila,“ upozorňuje.

Podle Václava Vítovce vzniknou postupně výstavy pro každou z kójí nově otevřeného bunkru. Kromě Energetiky a civilizace přibudou Základy kosmonautiky, třetí bude Pohled do vesmíru a čtvrtá výstava má předběžný název Jsme tady sami a bude věnovaná problematice UFO.

Atommuzeum je pravidelně přístupné každou sobotu až do konce října. „Návštěvnost je dobrá, každou sobotu jezdí až 100 lidí. Musí se objednat, protože zájem převyšuje kapacity. Pokud by měla zájem skupina nad 25 osob, tak otevřeme i jiný den,“ vysvětlil Václav Vítovec.

