„Když jsem skončil v klubu v Plzni, ježdění s párou mi chybělo. Říkal jsem si, že bych mohl přejít na menší vlaky a těmi také vozit děti i dospělé. Zároveň jsem nechtěl, aby to bylo moc těžké a velké,“ vysvětlil Zbyněk Mikudík, jak dospěl k zahradní železnici s rozchodem kolejí 184 milimetrů.
Ve stejné velikosti je postavena i řada dalších zahradních železnic v republice, včetně té u nás asi nejrozlehlejší, která je v Brně.
Koleje, výhybky i bateriovou lokomotivu si nadšenci postavili sami. „Inspiroval jsem se hlavně v Německu. Okoukal jsem i to, z čeho dělají koleje. Říkal jsem si, že když to funguje tam, mohlo by to jít i u nás. Pražce jsem zvolil kovové, protože si říkám, že když je vše kovové a pořádně svařené, vydrží to déle než dřevo. Kolega, který kolejiště stavěl na dřevěných pražcích, je postupně musí vyměňovat, protože časem vyhnívají. Kov by měl vydržet déle,“ doufá Mikudík.
Nadšenci do zmenšené železnice se před lety dohodli s obcí a v roce 2022 začali kultivovat tehdy ještě náletovými dřevinami zarostlý prostor u fotbalového hřiště v Břasích. Bagry srovnaly území, náklaďák dovezl buňku, která se stala základem pro nádražní budovu. Před pár dny v areálu přibyl i starý osobní vagon, který chtějí opravit a udělat v něm klubové zázemí.
Po kolejišti zatím jezdí zmenšená lokomotiva, jejímž vzorem byl skutečný stroj známý mezi železničáři jako Prasátko. Ta po okruhu dlouhém 150 metrů bez problémů utáhne i několik vagonků obsazených dětmi i dospělými.
Jediná stanice se šesti kolejemi, dokončovanou výtopnou a už zprovozněnou točnou, se jmenuje Břasy, hlavní nádraží. „Plánujeme ještě trať prodloužit o velký okruh, který povede kolem tréninkového hřiště fotbalistů. Tam asi vybudujeme i jednu zastávku. Naše lokomotiva jezdí na baterie. Nejdéle jsme tu s ní jezdili 11 hodin a nepotřebovala ani jednou dobít,“ řekl Mikudík.
Areál Parostrojní železnice Břasy ožije jízdami pro veřejnost dnes, v sobotu 13. září. Zájemci se mohou svézt od 10 do 17 hodin. Trojice nadšenců bude s pomocí rodiny opět před odjezdem každého z vlaků štípat cestujícím jízdenky klasickými kleštičkami, které patřily do základní výbavy průvodčích ČSD ještě v 80. letech minulého století.
„Jezdíme jednou dvakrát do měsíce. Lidé, se kterými jsme tu mluvili, se k nám přijeli podívat a svézt třeba i z Nepomuku nebo Chomutova,“ dodal Zbyněk Mikudík. Sobotní nabídku by navíc měl oživit jízdami i historický červený motorák známý jako Hurvínek, má pendlovat po lokálce mezi nedalekým Stupnem a Radnicemi.
Nadšenci mají spousty plánů, co na kolejišti vylepšit, opravit, které výhybky by třeba v budoucnu mohli přestavovat na dálku.
Mikudík má velký sen, řídit po kolejišti v Břasích parní mašinu. „Po páře se mi stýská. Jednu parní mašinu pro naši železnici stavím, ale je to běh na dlouhou trať, bude to trvat ještě asi hodně dlouho. I tak bych chtěl návštěvníky ještě letos svézt vláčkem, který bude mít v čele parní lokomotivu. Každým dnem by měla dorazit do celního skladu parní lokomotiva, kterou jsem na dálku koupil v Anglii. Doufám, že až ji přivezeme, bude bez problémů fungovat,“ věří Zbyněk Mikudík.