Je tu moc krve. Policie ukázala záchranu pobodaného muže, který přistihl zloděje

  14:46
Policisté druhý den pátrají po útočníkovi, který v Plzni pobodal muže, jenž ho v městské části Bory přistihl při vloupání do zaparkovaného auta. Zveřejnili jeho hrubý popis a také video ze záchrany mladíka, který měl vážně poraněnou nohu, byl v šoku a otřesený.

Zatím neznámý muž pobodal sedmadvacetiletého muže v Raisově ulici na Borech ve středu v noci kolem druhé hodiny. Mladík ho totiž přistihl, jak se snaží dostat do zaparkovaného firemního auta, s nímž chtěl odjet. Útočník ho napadl nožem, kromě bodnořezného poranění na noze měl i pořezaná záda a utržil několik úderů do hlavy.

Policisté zveřejnili video ze záchrany muže, kterého pobodal zloděj
Místo v Raisově ulici v Plzni Borech, kde v noci neznámý zloděj napadl nožem svědka jeho zlodějny. (10. září 2025)
Noční drama připomíná už jen hromádka střepů z rozbitého okna auta. (10. září 2025)
Místo v Raisově ulici v Plzni Borech, kde v noci neznámý zloděj napadl nožem svědka jeho zlodějny. (10. září 2025)
Zraněný muž ihned zalarmoval policii. Policisté ve čtvrtek zveřejnili video z prvních minut jeho záchrany. „Haló, policie! Tady jsem,“ je slyšet na videu, když policista z pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje svítící si baterkou hledá na ulici zraněného muže. Jakmile ho objeví, ihned hlásí na dispečink, že je na místě větší množství krve.

Policista dále informuje, že zraněným je oznamovatel, který je při vědomí a komunikuje. „Turniket! Turniket!“ opakuje několikrát svému kolegovi, aby mu podal škrtidlo.

Zároveň také tlakový obvaz zvaný izraelák, aby zastavili krvácení. Policista se také u kolegů ujišťuje, zda je už zdravotnická záchranná služba na cestě, a zraněného muže přikrývají. Sanitka dorazila vzápětí.

Přistihl zloděje, ten ho pobodal. Policie pátrá po nebezpečném útočníkovi

Kromě pořádkové jednotky přijeli na místo i policisté z obvodních oddělení a kriminalisté, kteří začali po útočníkovi okamžitě pátrat. Podle napadeného muže byl útočník vyšší postavy a na sobě měl tmavé oblečení.

Po napadení utekl zloděj neznámo kam. Mladíkovi vzal batoh s osobními věcmi, policisté jej později našli nedaleko auta.

„Kriminalisté na místě pracovali několik hodin a k lepšímu propátrání okolí využili i drony SIT,“ řekla ve středu policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Útočníka se ale zatím najít nepodařilo. „Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu těžkého ublížení na zdraví a přečinu krádeže,“ dodala Raindlová.

Na případu policisté stále intenzivně pracují a obracejí se o pomoc i na případné svědky, kteří mají k osobě pachatele či k případu jakékoliv informace. „Informace můžete poskytnout na nejbližší služebně policie, nebo vytočte linku 158,“ žádá mluvčí.

