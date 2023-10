Bory jako království drog? Netflix problém zveličil, zlobí se věznice

Netflix v prvním díle nové sedmé série o nejtvrdších věznicích světa vykreslil Bory jako místo s extrémní koncentrací lidí, kteří se podílejí na pervitinovém byznyse v Česku. Minimálně jedna třetina odsouzených podle dokumentu před tím, než se za mříže dostala, aktivně pervitin užívala.

„Už trailer byl pro nás alarmující, nevyšli jsme z něj úplně dobře. Nehodilo nás to do nejlepšího světla. Záběry byly sestříhané tak, aby motivovaly diváky, aby se na pořad dívali,“ říká zástupce ředitele Věznice Plzeň Martin Černý.

Ten ještě před odvysílám pořadu upozornil, že Vězeňská služba ČR vnímala díl věnující se plzeňské věznici jako reality-show. „Nikoli jako dokument o stavu českého vězeňství. Netflix měl od počátku jasný cíl, kterým chce tento díl směřovat, a vězeňská služba měla minimální možnosti do daného konceptu zasahovat,“ uvedl v září Černý.

Svá slova nyní zopakoval. „Opravdu to neukazuje stav českého vězeňství. Udělali z toho one man show. Že by tady drogy nebyly, o tom polemizovat nelze, střetáváme se s tím. Ale v takovém množství, které vykreslil Netflix, tak s tím nemůžeme souhlasit. Oni problém zveličili, je to přehnané,“ zlobí se zástupce ředitele. Jiné kroky, například právní, ale věznice v tom podnikat nebude.

Díl se natáčel v oddělení pro trestance, kteří mají zájem dostat se z drogové závislosti. Věznicí diváky provedl reportér Raphael Rowe, stejně jako v naprosté většině předchozích dílů z věznic v mnoha zemích většiny kontinentů. Týden sdílel celu s dalšími třemi muži, kteří užívali pervitin.

„My jsme Češi, tady má ten perník nějakou kulturu. Je to smutný, ale je to tak,“ říká jeden z vězňů reportérovi.

V dokumentární sérii se objevily záběry z dronu nejen z venku, ale i přímo z nitra věznice. Diváci také viděli práci policistů a psovodů, kteří se snaží zachytávat zásilky pervitinu a jiných drog, které do vězení míří.

Plzeňská věznice je největší v České republice. Aktuálně v ní pobývá přes 1200 vězňů, ať ve vazbě, nebo už ve výkonu trestu. Podle statistik vězeňské služby za letošní srpen je to asi o čtyři procenta více, než je plánovaná kapacita.