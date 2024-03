Stromy padly kvůli drátům, nové už nezasadí. Místo nich bude louka s kvítím

Důvodem pokácení bylo také to, že vyšší stromy mohou růst až poměrně daleko od krajních vodičů. Poražení stromů bylo v režii společnosti ČEZ. Podle zákona je však za udržování ochranného pásma zodpovědný vlastník pozemku, kterým je v tomto případě město.

Obdobnou situaci řešili zástupci Plzně na sousedním pozemku zhruba před třemi roky. Tehdy město nechalo pozemek, kde kácení kvůli vedení probíhalo opakovaně po několika letech, upravit a vysázeny na něm byly nízké dřeviny, které by energetikům už nevadily. Nyní město oznámilo, že na nově vykácené lokalitě o rozloze necelé třetiny hektaru bude vysázena květnatá louka.

Pod vedením nesmí být stromy vyšší než tři metry

„Opakované kácení je dlouhodobě nepřípustné. Vzhledem k oblibě a atraktivitě Borského lesoparku jsme se proto rozhodli pro změnu kultury, vzniklou plochu osejeme pestrým lučním porostem, který bude pravidelně udržován dvakrát ročně sečí. Jedná se o smysluplnou, ekologickou a dlouhodobě udržitelnou úpravu plochy po tak velkém zásahu,“ řekl náměstek primátora pro životní prostředí Aleš Tolar.

Takové řešení podle něho splňuje požadavky ochranného pásma elektrického vedení, pod kterým nesmí růst dřeviny vyšší než tři metry. V podobných případech je ovšem větší problém s tím, že okraj vyššího porostu musí být od trasy například velmi vysokého napětí vzdálený na každé straně 12 nebo 15 metrů. V důsledku toho pak vznikají opakovaně poměrně rozsáhlé vykácené plochy.

Výsadba na nové ploše, kde stromy padly, začne po odklizení pařezů a dřevní hmoty, srovnání nerovností povrchu a úpravě terénu. Louka má být vysázená v první polovině letošního roku. Jednat se bude o porost, který se v lokalitě osvědčil a vyhovuje danému stanovišti. „Chceme, aby tam vzniklo společenstvo trvalého charakteru, které tam vytvoří nový biotop,“ sdělila Lucie Davídková ze Správy veřejného statku (SVS).

Květiny budou dělat radost až tak za tři roky

Upozornila, že květnatý porost nemohou lidé na místě očekávat hned druhý rok. „Většinou to trvá tři roky nebo déle,“ konstatovala Davídková. Potvrdila, že na okraji Borského parku letos padly i krásné stromy. „Minulý rok jsme se snažili dohodnout zmírnění zásahu, ale nešlo skoro nic,“ řekla.

Petr Kuták z SVS uvedl, že se zástupci ČEZ před kácením dotčenou lokalitu procházel a že se mu podařilo některé stromy před pokácením zachránit, když domluvil, že budou jenom ořezané větve. S výsledkem však spokojený nebyl. „Například u psí loučky zůstal stát jeden dub, ale má poloviční korunu,“ řekl.

Nebylo by tedy možné podobným případům velkého kácení pod vedením možné předejít tak, že by město s ČEZ dohodlo, že by elektřinu vedl místo po stožárech s kabelem uloženým v zemi, kdy je ochranné pásmo výrazně užší? Náměstek Aleš Tolar tvrdí, že by to bylo příliš drahé. „Byla by to obrovská investice a určitě by chtěli, aby se na tom podílelo město,“ uvedl. Odhadl, že by se jednalo o částku v desítkách milionů korun.