Kraj vytipoval vhodná místa pro větrníky, Bor u Tachova chce mít další

Jitka Kubíková Šrámková
  10:44
Víska Damnov, která patří pod Bor u Tachova, je se svými větrnými elektrárnami jedním ze dvou míst v kraji, kde mají s využíváním větrné energie zkušenosti. Kousek od dálnice D5 zde totiž stojí dva stožáry. Vedení města Bor říká, že žádné negativní zkušenosti s větrníky nejsou, proto už vyjednává s několika firmami o stavbě dalších vrtulí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  WEB Větrná energie

V rozsáhlé územní studii rozvoje větrných a fotovoltaických elektráren v regionu, kterou nedávno zveřejnil Plzeňský kraj, je navíc Bor místem, kde jsou pro větrné elektrárny vhodné podmínky. Krajskou studii hodlá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vzít jako podklad pro stanovení takzvaných akceleračních zón, kde by se obnovitelné zdroje schvalovaly rychleji.

Martin Abel, který je součástí týmu pracujícího na vymezení akceleračních zón, pro web Ekonews nedávno uvedl, že podle dřívější analýzy Akademie věd jsou v Česku technické a právní podmínky pro větrné elektrárny na 30 procentech území. Dodává, že akcelerační zóny vybere vláda teprve po veřejných konzultacích. „Území označené jako AZ nebude celé pokryto obnovitelnými zdroji, ale jen tam ubude byrokracie. Bez souhlasu obcí to tam stejně nepůjde,“ doplňuje expert.

Němci chtějí u CHKO Český les větrníky. Zneužili svůj vlastní zákon, říká Hladík

Starosta Boru Rudolf Kodalík uvedl, že při určitém směru větru jsou větrníky slyšet víc, ale když to srovná s dálnicí, hlučí méně. „Když to shrnu, s elektrárnou nemáme žádné negativní zkušenosti,“ popsal Kodalík. Je to podle něj dáno i tím, že větrník je více než 800 metrů od nejbližšího domu.

Z jednoho větrníku inkasovalo město jednorázovou částku do rozpočtu, z druhého stožáru mu po určitou dobu poplyne zhruba 150 tisíc korun ročně.

Z elektráren, o kterých nyní vyjednává s různými firmami, by mohlo mít město mnohem větší příjem. Ten by podle odhadu starosty mohl tvořit třeba desetinu městského rozpočtu. „Podnikatelé za námi chodí už tak tři roky. S některými jsme ve vyjednávání dál, s některými na počátku. Nikoho neupřednostňujeme, mají zájem stavět elektrárny hlavně na pozemcích města,“ uvedl s tím, že stávající elektrárny jsou na soukromých pozemcích.

„Tam, kde bychom je mohli postavit, to zatím neumožňuje územní plán, ale pokud vzniknou akcelerační zóny, bylo by jednodušší je tam postavit,“ říká starosta.

Město už vede debaty s osadními výbory a jak říká starosta, zatím k záměru moc velký odpor není. „Ale odpůrci se určitě najdou,“ tuší.

Mrzí ho, že se málo upozorňuje na to, že větrníky sníží závislost státu na fosilních zdrojích energie. „Málokdo také zohledňuje to, že se Česká republika zavázala mít určité procento energie z větru a ze slunce. Tyto naše závazky bychom měli plnit, my na sebe chceme vzít určitý díl zodpovědnosti,“ uvedl.

Kde mohou podle studie stát větrníky

1) Kurojedy-západ, 2) Málkovice-Ošelín 3) Lom u Stříbra-západ, 4) Holostřevy-sever, 5) Borovany-Kosov, 6) Zhoř-Milevo, 7) Kostelec-Nezdražice, 8) Heřmanova Huť-východ, 9) Stříbro-Kšice, 10) Kšice-Cebiv, 11) Horní KozolupySlavice, 12) Světec-Čestětín, 13) Křelovice-Úněšov, 14) Úněšov-Líšťany, 15) Pernarec-Čerňovice, 16) Luhov-Újezd n. Mží, 17) Pňovany-západ, 18) Nýřany-Doubrava, 19) Tlučná-Kozolupy, 20) Třemošná-Horní Bříza, 21) Štichovice-jih, 22) Žihle-sever, 23) Hedčany-Chříč, 24) Chlub-Sebečice, 25) Holoubkov-Těškov, 26) Kornatice-Lipnice, 27) Hořehledy-Vísky, 28) Čížkov-jih, 29) Blovice-východ, 30) Zdemyslice-Žákava, 31) Netunice-Střížovice, 32) Osek-Háje, 33) Příchovice-východ, 34) Řenče-Libákovice, 35) Horšice-Týniště, 36) Žinkovy-sever, 37) Měčín-Osobovy, 38) Bíluky-Petrovice, 39) Kbel-východ, 40) Bukovec-Puclice 41) Věvrov-Borovice, 42) Hostouň-Mířkov, 43) Hostouň-východ, 44) Domažlice-jih, 45) Mrákov-jihozápad, 46) Mrákov-Kout na Šumavě, 47) Domažlice-východ, 48) Milavče-Zahořany, 49) Blížejov-Malovice, 50) Osvračín-Hradiště, 51) Osvračín-Koloveč, 52) Poděvousy-jih, 53) Ptenín-Biřkov, 54) Křenice-Ježovy, 55) Plánice-východ, 56) Hnačov, 57) Hliněný Újezd-západ, 58) Pražovice-Kadešice

Z krajské studie vyplývá, že například na Plzeňsku v okolí Blovic jsou čtyři akcelerační zóny. Jedná se o Blovice-východ, Netunice-Střížovice, Osek-Háje a Řenče-Libákovice. Šéf Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje (SMOPK) a starosta Klatov Rudolf Salvetr bere studii pro obce jako návod, jak postupovat v případě zájmu investorů. „Tyto stavby výrazně zasáhnou do života a vzhledu obcí a šíří se okolo nich i spousta fám,“ řekl.

„Lidé, aniž by se do míst, kde elektrárny jsou, jeli podívat, tvrdí věci, které nejsou pravda. Třeba o mnoha mrtvých ptácích, což se u našich dvou elektráren nepotvrdilo,“ popsal starosta Boru. „Straší se i zdravotními problémy lidí, což také není nikde doloženo,“ dodal.

Haly v okolí dálnice nejsou nic hezkého, takže stavět tam větrníky je podle starosty vhodné. „Fouká tu, proto naše elektrárny energii vyrábějí, takže se jedná o vhodnou lokalitu,“ nastínil. Obává se ale toho, že nové elektrárny nebudou možná připojené kvůli nedostatečné kapacitě přenosové soustavy.

Kodalík je přesvědčený, že větrníky jsou menším zlem než fotovoltaické elektrárny na zemědělské půdě. „Při dálnici D5 máme hodně průmyslových hal, na jejich střechy soláry patří, ale spousta střech je nevyužitých,“ podotkl.

Zničí to, co vzniká už od neolitu. Lidé z jižního Plzeňska bojují proti větrníkům

Starostové měst a obcí na nedávném jednání vedení SMOPK kvitovali, že studie vznikla, protože tak získali první podklad pro jednání s investory a majiteli pozemků.

Mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj ČR Veronika Lukášová uvedla, že studie je pro ministerstvo relevantním odborným podkladem zejména proto, že pracuje s detailní znalostí území a hodnotí možné střety s ochranou přírody, krajinou, sídly a dalšími veřejnými zájmy. „Ministerstvo má zájem takové podklady při přípravě návrhu využívat jako jeden ze vstupů. Sama studie zároveň uvádí, že před jejím promítnutím do Zásad územního rozvoje (ZÚR) ještě bude nutné ověřit soulad s nařízením vlády č. 507/2025 Sb. To stanoví území, kde nelze akcelerační oblasti vymezovat,“ vysvětlila mluvčí.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Soud potvrdil vraždícímu primáři z Plzně výjimečný trest. Je to příliš kruté, plakal

Obžalovaný bývalý primář Vojtěch Česák u Vrchního soudu v Praze (4. března 2026)

Bývalý domažlický primář Vojtěch Č. si bude muset odpykat výjimečný trest v délce 28 let za vraždu mladé doktorky a pokus o zavraždění rodinné známé. Trest mu ve středu potvrdil pražský vrchní soud,...

Nenávidí policii, brojí proti systému. Teď nebinárnímu Míšovi odtáhli auto

Zásah strážníků u údajně nepojízdného auta u nemocnice v Plzni. Městská policie...

Policisty a strážníky v Plzni už měsíce zaměstnává šestačtyřicetiletý Michal M., který nejčastěji na náměstí Republiky pouští z reproduktorů na autě hlasitou hudbu, často i s basebalovou páskou v...

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

Moses hattrickem vystřílel čtvrtfinále pro Hradec. Sparta i Třinec prohrály

Hokejisté Hradce Králové oslavují gól proti Boleslavi.

Hradec Králové je posledním jistým čtvrtfinalistou v hokejové extralize. V závěrečném 52. kole základní části porazil doma Mladou Boleslav 3:1 a uhájil čtvrté místo. Všechny branky vstřelil americký...

Kraj vytipoval vhodná místa pro větrníky, Bor u Tachova chce mít další

Větrný park nacházející se u dolnorakouské obce Spannberg.

Víska Damnov, která patří pod Bor u Tachova, je se svými větrnými elektrárnami jedním ze dvou míst v kraji, kde mají s využíváním větrné energie zkušenosti. Kousek od dálnice D5 zde totiž stojí dva...

9. března 2026  10:44

Při srážce auta s kamionem zemřeli dva lidé, silnice u Velvar je uzavřená

Jednotky IZS zasahovaly u nehody na Kladensku, kde se střetl osobní automobil s...

Osobní auto s kamionem se srazilo v pondělí ráno u obce Uhy na Kladensku. Střet nepřežili dva lidé. Silnice číslo I/16 je uzavřena. Osobní vůz vyjel podle prvotních informací policie z dosud...

9. března 2026  8:36,  aktualizováno  9:06

Hyskému se ulevilo. Chválil brankáře, kritizoval hřiště: Celé je katastrofální

Plzeňský trenér Martin Hyský uděluje hráčům pokyny v zápase proti Zlínu.

Za sebou měli týden hrůzy, který je dostal pod velký tlak. A před sebou zápas se soupeřem, co je nepříjemný pro každého. Navíc na trávníku, o kterém všichni vědí, že se na něm hraje těžko. Fotbalisté...

8. března 2026

Hradec - Plzeň 0:3, první výhra od poloviny února, tři body vystřelil Lawal

Tomáš Ladra v křečích na zemi po gólu na 3:0, zatímco spoluhráči z Plzně slaví.

Neprožívají ideální období, od poloviny února čekali na výhru. Ve 25. ligovém kole se plzeňští fotbalisté dočkali, v Hradci triumfovali 3:0. V závěru prvního poločasu skóroval Lawal, krátce po pauze...

8. března 2026  17:55

Učení na instalatéry nebo truhláře děti láká, zedníkem nebo řezníkem chce být málokdo

Ilustrační snímek

Sehnat instalatéra bývá často martyrium. I to může být důvodem, proč na Středním odborném učilišti stavebním v Plzni mají mnohem víc přihlášek, než mohou na tříletý obor Instalatér přijmout

8. března 2026  10:17

Na Špičáku skončila Jízda přes louži pro většinu účastníků koupáním

Jízda přes louži na šumavském Špičáku. (7. března 2026)

Teplota vzduchu pod deset stupňů, teplota vody čtyři. Na šumavském Špičáku se jela tradiční Jízda přes louži, která je vyvrcholením lyžařské sezony. V bazénu s vodou z horského potoka se nakonec...

8. března 2026  9:30

Na co zírá mašinfíra: Pod dráty na jih, z Plzně do Klatov

Brejlovec 750.096 společnosti Kladenská dopravní a strojní v čele...

Radek, náš dnešní mašinfíra, nám ukáže další zajímavou trať v západních Čechách. Projedeme další úsek Plzeňsko-březenské dráhy, tentokrát ale směrem z Plzně na jih, do Klatov. Čeká nás bezmála...

8. března 2026

Čidla spolu s drony budou chránit lesy, urychlí odhalování vznikajících požárů

Drony dokážou dopravit potřebné vybavení na místo zásahu ještě před příjezdem...

Projekt, do kterého se zapojí se svou technikou plzeňská Správa informačních technologií (SIT), má pomoci při požární ochraně lesů podél hranice mezi Českem a Bavorskem, zejména v oblasti Národního...

7. března 2026  10:01

Moses hattrickem vystřílel čtvrtfinále pro Hradec. Sparta i Třinec prohrály

Hokejisté Hradce Králové oslavují gól proti Boleslavi.

Hradec Králové je posledním jistým čtvrtfinalistou v hokejové extralize. V závěrečném 52. kole základní části porazil doma Mladou Boleslav 3:1 a uhájil čtvrté místo. Všechny branky vstřelil americký...

6. března 2026  20:43,  aktualizováno  21:17

Pusťte nás za dětmi, spí doma samy, žadonili manželé přistižení při krádeži

Rozbité dveře u vykradeného obchodu. Manželský pár se k činu přiznal hned po...

Krátce po nočním vykradení obchodu chytili policisté v Plzni dvojici zlodějů. Dopadení manželé se na místě ke všemu přiznali. Policisty ale zaskočili prosbou, že potřebují ještě na chvíli domů,...

6. března 2026  16:37

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Hnutí Martina Kuby míří do voleb v Plzni, další města v kraji nejsou jistá

Jihočeský hejtman Martin Kuba představil své nové hnutí Naše Česko. (3. února...

Při představení názvu nového hnutí Naše Česko na začátku února tvrdil jeho lídr, jihočeský hejtman Martin Kuba, že se opírá zejména o Jihočeský, ale také o Plzeňský kraj. V Jihočeském kraji do Kubova...

6. března 2026  14:13

Zvířecí záchranáři pečují o spáleného ježka, někdo mu zapálil zimní úkryt

V plzeňské záchranné stanici pro živočichy se starají o ježka, který má...

S blížícím se jarem přibývá ve zvířecích záchranných stanicích pacientů. V Plzni teď mají v péči ježka, který má ohořelou část bodlin. Zřejmě zimoval v hromadě větví a lupení, kterou se před pár dny...

6. března 2026  10:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.