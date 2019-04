Voda pro Bolevák by se mohla čerpat z nádrže vyhloubené u Berounky

Dosud se zvažovalo čerpání vody přímo z řeky ještě před čistírnou nebo pak čerpání vody, která už zařízením prošla.

Tyto varianty ale souvisí s rizikem, že by se do Boleváku dostal račí mor nebo fosfor a další nežádoucí látky, což by mimořádně čistou vodu v rybníce znehodnotilo.

Nová, třetí možnost se zatím zdá bezpečnější. Specializovaná firma má do prázdnin varianty posoudit a případně doporučit řešení.

Náměstek primátora pro životní prostředí Michal Vozobule řekl, že voda pro Bolevák by se na základě posledního návrhu mohla získávat v místě za čističkou, kde je dost spodní vody.

„Podle odborníků je tam velmi silný zdroj, u kterého nepředpokládají, že by se vyčerpal. Navíc jsou přesvědčeni, že by tam kvalita vody mohla být dostatečná,“ uvedl.

Náměstek nicméně upozorňuje, že nyní se při prověřování nové možnosti bude zjišťovat, jak nákladný způsob by to byl. „Za odběr spodní vody se platí a při množství, které bychom potřebovali, by cena měsíčně mohla jít až do statisíců korun,“ sdělil Vozobule.

Domnívá se, že samotné vybudování potrubí od místa odběru k Boleváku by nemuselo být nijak komplikované, protože by trasa vedla po pozemcích města.

Nový nápad se celkem zamlouvá hydrobiologovi Jindřichu Durasovi, který má značný podíl na tom, že se vodu v boleveckém rybníce v posledních letech podařilo vyčistit a má mimořádnou kvalitu. Duras ale zdůrazňuje, že návrh je nutné důkladně prověřit. „Předcházející nápady nebyly dobré. Tento představuje novou šanci,“ uvedl.

Poslední návrh se bude zkoumat v rámci studie odborné firmy, která posuzuje všechny možnosti. Duras předpokládá, že nyní se ve vytipovaném místě za čistírnou udělají zkušební vrty, provedou čerpací zkoušky a vybudují jímací nádrže.

Cílem musí být udržet při životě celou boleveckou soustavu

„Zjistí se vydatnost zdroje a udělají se chemické analýzy, a to pravděpodobně na několika místech najednou, aby se našlo nejvhodnější místo,“ vysvětluje.

Hydrobiolog se domnívá, že v tomto případě by bylo možné vyloučit riziko račího moru a že by v lokalitě měla být kvalita vody stabilní. „Ale je otázka, jak na tom bude s obsahem fosforu,“ konstatoval.

Novou možnost pokládá za nadějnou a tvrdí, že zatím nevidí žádnou překážku nebo problém, které by s ní mohly souviset.

„Ovšem pořád je nutné to chápat jako potenciální výpomoc ve velké nouzi. Cílem musí být udržet při životě celou boleveckou soustavu rybníků, a ne jen Bolevák,“ řekl. Zdůrazňuje přitom nutnost všech možných opatření na zadržení vody v krajině.

Sucho v Plzni odhalilo ostrov uprostřed Boleváku (26. 7. 2018)

Richard Havelka ze Správy veřejného statku, která spravuje městské rybníky, tvrdí, že všechny nápady na dotování Boleváku vodou musejí projít analýzou: „Teď ještě nedokážu říct, jestli je poslední nápad reálnější.“

Hladina vysychajícího rybníka byla po zimě zhruba o 80 centimetrů pod dříve běžným stavem. Nedávno ovšem i v důsledku pokračujícího suchého počasí dostal výjimečnou „injekci“. Správci totiž vypustili rybník Košinář. Udělali to proto, že tam bylo hodně ryb a při současném vývoji počasí by mohl být problém je v létě udržet na živu v teplé vodě.

„Raději jsme je včas slovili a převezli do Drahotína, který je na tom s vodou daleko líp než rybníky v Plzni. Košinář zůstane prázdný, ale pořád lepší prázdný než s mrtvými rybami. Prostě volíme menší zlo, protože nám momentálně nic jiného nezbývá,“ popsal.

Bolevák vypuštěním Košináře získal zhruba 50 tisíc metrů krychlových vody. Hladina se v důsledku toho zvedla o necelých deset centimetrů. „Každý centimetr výšky hladiny v Boleváku je zhruba pět tisíc metrů krychlových vody,“ konstatoval Havelka.