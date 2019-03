Hladina spodní vody klesá, u Boleveckých rybníků usychají borovice

Zřejmě se jedná o důsledek výrazného poklesu hladiny spodní vody. Richard Havelka ze Správy veřejného statku města Plzně, která se o lesy stará, tvrdí, že nic podobného nezažil on ani jiní lesníci.

„Podle pozorování odhadujeme, že se usychání týká deseti až dvaceti procent stromů,“ říká Havelka. Obává se ale, že se jedná teprve o začátek. Domnívá se, že se pokles spodní vody projevil naplno loni.

„Do té doby také voda v Boleváku tak neubývala. V roce 2018 už to ale bylo markantní. Je to podle mě tím, že už nebyla ani podzemní voda. Všechny plzeňské rybníky jsou na ní závislé,“ konstatoval.

V oblíbené rekreační oblasti se kvůli dopadům sucha na les tedy bude kácet. „Souše budeme muset začít odstraňovat,“ říká Havelka. Zatím se správci lesů ještě vypořádávají s polámanými stromy po velkém sněžení. V rámci toho se mají postupně těžit i uschlé stromy.

Havelka tvrdí, že borovice nehynou plošně, takže ještě nehrozí vznik holin. „Pokud by to pokračovalo a jednalo by se o větší plochy, pak bychom museli přistoupit k zalesnění,“ vysvětluje. Havelka se domnívá, že za současné situace by budoucnost nově vysazovaných stromů byla nejistá. „Dokud nebude víc vody, tak ty lesy budou chřadnout,“ sdělil.

Odborníci už delší čas upozorňují, že v suchém počasí posledních let jsou na tom borovice s hlubokými kořeny špatně. Jsou hodně závislé právě na podzemní vodě a nedokážou dobře zužitkovat srážky.

Borovice na Plzeňsku neusychají pouze u Boleveckých rybníků. „Je to vidět také v Zábělé nebo v oblasti Háje. Ukazuje se, že voda jim chybí všude. Něco takového nepamatuju já ani staří hajní,“ konstatoval.

Jan Kaňák z plzeňského arboreta Sofronka, které se věnuje výzkumu borovic, říká, že nyní bude hrát zásadní roli vývoj počasí. „Příroda má v ruce všechny karty. Pokud se vrátí srážky k normálu, pak by to nemuselo být tak katastrofální,“ říká.

Pokud ovšem bude sucho podobné tomu loňskému pokračovat, mohou podle Kaňáka vymizet stromy náročnější na vláhu. „A zbyly by ty odolnější. Ale my s tím teď už neuděláme nic a myslím, že můžeme jen koukat,“ prohlásil.

