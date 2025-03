Místo jedné velké haly tři menší. Plzeňští žongléři mají nové zázemí

„Rozhodli jsme se přesunout z Papírny, protože prostory nám začínaly být malé. Byli jsme tam asi pět nebo šest let, ale už nám to tam nedovolovalo dál růst. Přibývalo nám dětí i dospělých v kurzech a už byl problém vše skloubit i s tréninky našich performerů,“ vysvětlil šéf ansámblu Jiří Misař.

Nové prostory hledali více než dva roky s pomocí města, městských obvodů, architektů i kamarádů, neustále pročítali inzeráty. Právě přes inzerát našli prostory v centru obchodu a služeb Atom v plzeňském Bolevci. Minulý týden v pátek večer vystoupeními žonglerů, akrobatů a dalších performerů nové prostory otevřeli.

„V Papírně jsme měli k dispozici jednu velkou halu, teď máme tři menší prostory, které nám dávají možnost tréninku a současně s tím mohou probíhat kurzy, přitom lidé se vzájemně neruší. Máme už i hezkou recepci, kde mohou rodiče posedět a něco si dát k občerstvení při čekání na děti, v Papírně to tak nebylo. Tam se vstoupilo z nepříliš hezké bývalé továrny do haly, kde se lidé teprve přezouvali. To, kde jsme nyní, je z mého pohledu posun vpřed, i když stropy tu jsou o půl až tři čtvrtě metru nižší, ale s tím si poradíme,“ zhodnotil Misař.

Žongléros teď působí hned vedle gymnázia a základní školy, uprostřed největšího sídliště v Plzni. To přináší podle Misaře velký potenciál. Navíc část letošního festivalu moderního cirkusu Žonglobalizace chtějí udělat právě v Atomu a jeho nejbližším okolí, aby oživili prostory původně klasického obchodního centra z 80. let minulého století, které na první pohled neláká a nezaujme.

