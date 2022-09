Drenážní systém je hotový, voda od domů začne odtékat do Boleváku

Problém s nelegálním odvedením vody od základů bytových domů u rybníka Bolevák v Plzni do kanalizace by měl být v nejbližších dnech vyřešený. Vodu od domů bude odčerpávat drenážní systém do rybníka. Stavba svodu je v podstatě dokončená, zařízení je funkční a do dvou týdnů má být v provozu