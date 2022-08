Letošní vedro bere hodně vody rybníkům, nejvíce vysychá Bolevák

Výraznější úbytek vody se ovšem týká i dalších rybníků bolevecké soustavy. Nejníže položenému rybníku Bolevecké rybniční soustavy chybí voda dlouhodobě.

Dosud nejnižší hladina Boleváku byla naměřena na počátku podzimu roku 2020. Hladina byla 126 centimetrů pod normálním stavem, tedy pod úrovní přelivu. Letos byla tato hodnota překonána již v polovině léta.

Zástupci města očekávají, že hladina bude nadále klesat až do podzimu, kdy teploty klesnou a dešťových srážek přibude.

„Horké tropické dny s teplotami nad 30 stupňů Celsia, sluneční svit a povětrnostní podmínky zvyšují výpar. V takovéto situaci se navíc Boleveckým potokem ze soustavy rybníků do Boleváku už nedostane žádná voda. Jeho hladina tak klesla pod nejnižší naměřené hodnoty od roku 2005,“ řekl vedoucí oddělení vodního hospodářství Správy veřejného statku města Plzně Martin Gregar.

Podle jeho slov o více než 20 centimetrů oproti normální hladině klesla také hladina vody v Šídlováku a v Třemošenském rybníce. „Oba přitom byly ještě letos v květnu na normální hladině. Senecký rybník měl v souvislosti s předvánočním sádkováním normální výšku hladiny až na přelomu února a března, nyní ji má o 22 centimetrů níže. Hladina Kameňáku je ještě o centimetr níž,“ doplnil Martin Gregar.

„Stav hladiny vody v Bolevecké rybniční soustavě nyní pravidelně monitorujeme. V září by mělo začít dopouštění přečištěné vody z Berounky do Boleváku a my chceme sledovat jeho dopady na rybník ve srovnání se stavem před dopouštěním,“ uvedl náměstek primátora pro životní prostředí Michal Vozobule.

Ten věří, že dopouštění zastaví pokles hladiny a později ji bude postupně zvedat až k normálnímu stavu. Například hydrobiolog Jindřich Duras, který situaci na Boleváku dlouhodobě sleduje, upozornil, že doplnění vody může trvat roky.

Připomíná, že v tropických dnech může odpařování vody z velké plochy Boleváku působit pokles hladiny o zhruba dva centimetry za den.

Rybníky Bolevecké soustavy dlouhodobě značně trpí tím, že se rozšířila městská zástavba na Severním Předměstí Plzně. Bolevecká rybniční soustava tak přišla o podstatnou část dešťových srážek, které jsou odváděné do kanalizace.