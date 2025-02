Archeologové nacházejí pod zbořenou restaurací Bohemia pozůstatky středověku

Lokalita je sice blízko historickému jádru Plzně, ale archeologové už tady neočekávají, že v zemi narazí na něco zásadního. Místo prý z jejich pohledu nemůže konkurovat blízké oblasti U Zvonu, kde byl před několika roky také proveden archeologický průzkum, tam ale stál v historii kostel nebo areál špitálu s pohřebištěm. Při průzkumu tam bylo zmapováno 231 hrobů.

Martina Bradová ze Západočeského institutu pro ochranu a dokumentaci (ZIP) řekla, že oblast, kde stávala Bohemia, není z archeologického pohledu tak atraktivní, protože byla dál od hranice někdejší Plzně. „Takže neočekáváme, že bychom nyní našli něco, co by souviselo s tím, co bylo U Zvonu,“ uvedla.

Ve větších hloubkách, zhruba dva metry pod nynějším povrchem, narážejí archeologové na pozůstatky středověku. Martina Bradová nepředpokládá, že se v důsledku archeologických prací zdrží výstavba nového objektu. „Měli bychom být s průzkumem hotoví zhruba v polovině května,“ vysvětlila.

Nová rozsáhlá stavba v dotčené lokalitě má vylepšit ráz Pražské ulice i Anglického nábřeží, kde v minulém století rozsáhlé bourání domů degradovalo centrum Plzně.

Za návrhem nového projektu stojí ateliér architekta Jiřího Zábrana a stavbu zajišťuje developerská společnost BC Real. Její šéf Martin Hrubý odhadl, že by nová zástavba v lokalitě mohla být dokončená v letech 2027 až 2028. Nová zástavba má mít osm nadzemních podlaží a v podstatě vytvořit nový blok k domům, které stojí v lokalitě U Zvonu.

„Respektujeme závaznou územní studii města. Dostaví se uliční fronta v Pražské ulici,“ vysvětluje šéf BC Real. V nové zástavbě bude na úrovni ulice volný prostor, aby byla zachovaná prostupnost mezi Pražskou ulicí a Anglickým nábřežím. Nový objekt má mít všechna parkovací místa pod zemí. V přízemí budoucí zástavby se počítá s obchody, službami nebo kavárnami.

„V dalším patře směrem do Pražské ulice budou kanceláře a nad nimi pak byty,“ popsal Hrubý. Bytů bude dvě stě o velikostech od 1+kk až po 5+kk v nejvyšším poschodí. Pozemek, kde se stavba připravuje, koupil loni i s projektem fond INVESTIKA. Ten už od roku 2018 vlastní sousední výškovou administrativní budovu Business Center Bohemia.

„Předprodej bytových jednotek a předpronájem komerčních ploch bude zahájen ještě letos. Celkové realizační náklady na projekt přesáhnou jednu miliardu korun,“ sdělila zástupkyně realitního fondu Markéta Miková.