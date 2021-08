Na Domažlicku vyrostl konopný labyrint, rostliny jsou vysoké až tři metry

„Všechno vzniklo na základě projektu Meclovské zemědělské, která se už před lety rozhodla pěstovat technické konopí k dalšímu zpracování. Toto je určeno pro čínský trh. Společnost chce na své produkty nabalovat poznávací a relaxační aktivity. A bludiště je jedním z nich,“ říká Pavel Vrba, který společně s manželkou Lucií už pětadvacet let vyrábí léčebné produkty z konopí v rámci CBD konopí Meclov.



Důmyslný labyrint navrhl Horst Lampert, který staví podobné atrakce v Německu a Rakousku.



„Bludiště má několik falešných odboček. Máme tady řadu brigádníků, díky nimž jsme schopni během dvou minut celé bludiště obejít. Stačí jen zavolat a my tam hned jsme. Všechno je zajištěné tak, aby se nikomu nic nestalo,“ sděluje Vrba.



Poprvé si mohli zájemci projít trasu o víkendu 7. a 8. srpna. „Zájem byl velký. Přišlo více než šest tisíc lidí,“ dodává.



Konopí se využije při výrobě kosmetiky

Poslední možnost zabloudit v konopí se naskytne 21. a 22. srpna od 9 do 18 hodin.



Po tomto období bude konopí sklizeno a usušeno, odděleny stonky pro průmyslové účely, listy a květy pro potřebu zdravotnictví a kosmetického průmyslu a semínko bude využito v potravinářství.



„Cílem je vždy rostlinu využít, co nejvíce to jde. O to se snažíme. Důležité je také veřejnost co nejvíce informovat,“ doplňuje Vrba.