Velké pátrání po čtyřletém chlapci ztraceném u nádraží skončilo nečekaně

  12:19
Policisté z obvodních oddělení, dopravního inspektorátu, služební kynologie a speciální pořádkové jednotky, také hasiči a specialisté s drony se v pondělí zapojili do hledání malého dítěte. Čtyřletý chlapec se ztratil u vlakového nádraží v Blovicích na Plzeňsku.
ilustrační snímek | foto: Petr Eret, MF DNES

Vyděšená maminka klučinu nemohla najít, zavolala proto o pomoc na tísňovou linku 158.

Pátrání po dětech je pro policisty a další složky záchranného systému jednou z nejnáročnějších akcí, kdy hlavní roli hraje čas. Proto je vždy nutné do pátrání zapojit co nejvíce lidí.

Policie pátrala po malém chlapci, odjel na výlet s jinou skupinou skautů

„Zapojily se policejní hlídky z obvodních oddělení, dopravního inspektorátu, služební kynologie a speciální pořádkové jednotky. Pro případ potřeby byla kontaktována i letecká služba. Operační důstojník vyrozuměl o situaci také kolegy z hasičského záchranného sboru, a tak se krátce nato účastnili pátrání také profesionální, dobrovolní i drážní hasiči,“ vyjmenovala krajská policejní mluvčí Pavla Burešová.

O spolupráci požádali také experty s drony ze Správy informačních technologií města Plzně, kteří mají při pátrání nezastupitelnou roli.

Kromě toho, že operační důstojník kontaktoval všechny tyto složky a subjekty, zároveň hovořil s vyděšenou maminkou ztraceného chlapce. Poradil jí, aby se šla zeptat na nádraží, zda mohou informaci o jejím chlapci vyhlásit v rozhlase.

V Brně se ztratila pětiletá děvčátka. Policisté ukázali video z pátrání

„Jelikož se chlapeček ztratil v blízkosti vlakových kolejí, a hrozilo tak reálné riziko, že by mohl vstoupit do kolejiště, kontaktoval kolega z operačního střediska i dispečink drah s žádostí o zpomalení provozu vlaků na této trati. Kromě toho byla informace o jeho pohřešování odvysílána i v místním rozhlase,“ popsala Burešová.

Nakonec vše dopadlo dobře. Hlídka z obvodního oddělení v Nepomuku zhruba po půl hodině našla malého tuláka doma, kam se sám vydal od nádraží. „Ustrašené mamince jsme tak mohli říct, pro ni v tuto chvíli tu nejcennější větu, že se nám podařilo najít jejího malého syna, který je v naprostém pořádku,“ uzavřela Burešová.

17. října 2025

KRIMI

OBRAZEM: Několik premiér, ohromil Šonka. Takto vypadala show v Plasích

Letecký den Den ve vzduchu. Martin Šonka a Extra 300. (26. dubna 2026)

Letiště v Plasích na Plzeňsku patřilo tento víkend největší letecké show na západě Čech. Den ve vzduchu si opět nenechaly ujít tisíce lidí a počasí po oba dva dny bylo pro sledování leteckého umění...

Výlety za vláčky se zvrhly v orgie. Přemohl mě chtíč, kál se muž, dostal podmínku

Dvaačtyřicetiletý muž z Plzně u soudu. Za pohlavní zneužívání, šíření...

Čtyři roky nesmí samostatně pracovat s dětmi, nastoupí ambulantní sexuologickou léčbu a na zkušební dobu tří let má odložen trest odnětí svobody na dva a půl roku. Plzeňský okresní soud v úterý...

Stromy na náměstí? Populismus a neúcta k historii, říká bývalý šéf památkářů

Návrh na úpravu náměstí Republiky z brněnského architektonického a...

„Vybagrovat na plzeňském gotickém náměstí po celé délce příkop je z kategorie hovadin.“ I takové komentáře přicházejí z odborné komunity na adresu vedení města Plzně. V srdci městské památkové...

Asi mě polil kyselinou, vběhla vyděšená žena do školky a volala o pomoc

Ilustrační snímek

Záchranáři z Plzně v úterý ráno vyjížděli na pomoc ženě, které muž vylil do obličeje neznámou látku. Šokovanou ženu ošetřili a následně odvezli do nemocnice. Incident se odehrál před mateřskou školou.

OBRAZEM: Jakeš v něm kázal o přestavbě, teď je kulturák po přestavbě. Jsou v něm byty

Rekonstrukce bývalého kulturního domu v plzeňském Červeném Hrádku je u konce. V...

Přestavba bývalého kulturního domu na okraji Plzně v Červeném Hrádku na bezbariérový dům se specifickými městskými nájemními byty je u konce. Z bývalého pódia, ze kterého v červenci 1989 tehdejší...

Velké pátrání po čtyřletém chlapci ztraceném u nádraží skončilo nečekaně

Osmiletá dívka z Německa se v neděli odpoledne ztratila v okolí Čerchova na...

Policisté z obvodních oddělení, dopravního inspektorátu, služební kynologie a speciální pořádkové jednotky, také hasiči a specialisté s drony se v pondělí zapojili do hledání malého dítěte. Čtyřletý...

28. dubna 2026  12:19

VIDEO: Oblečení dolů a šup do kašny. Plzeňští strážníci načapali dalšího otužilce

Koupací sezona zahájena. Otužilec se koupal v plzeňské kašně

Jen co se oteplilo a kašny na náměstí Republiky v Plzni nechalo město naplnit vodou, už se našel otužilec, který vodní lázeň využil k osvěžení. A vůbec mu nevadily teploty kolem nuly. Jeho počínání...

28. dubna 2026  9:38

Pokus o vraždu v dobřanské léčebně. Jeden pacient škrtil druhého

Zrekonstruovaná vodárenská věž nově slouží pacientům Psychiatrické nemocnice v...

Pokus o vraždu vyšetřují kriminalisté v psychiatrické nemocnici v Dobřanech na Plzeňsku. Jeden pacient tam napadl druhého muže a škrtil ho. Incident se odehrál na uzavřeném oddělení.

27. dubna 2026  16:03

OBRAZEM: Jakeš v něm kázal o přestavbě, teď je kulturák po přestavbě. Jsou v něm byty

Rekonstrukce bývalého kulturního domu v plzeňském Červeném Hrádku je u konce. V...

Přestavba bývalého kulturního domu na okraji Plzně v Červeném Hrádku na bezbariérový dům se specifickými městskými nájemními byty je u konce. Z bývalého pódia, ze kterého v červenci 1989 tehdejší...

27. dubna 2026  15:49

Noc pivovarů se rozšířila do tří krajů. Druhý ročník přilákal tisíce lidí

ilustrační snímek

Druhý ročník Noci pivovarů přilákal ve třech krajích přes pět tisíc návštěvníků. Do akce se zapojilo téměř 50 malých i velkých pivovarů, které nabídly exkluzivní prohlídky míst, kde se vaří pivo a...

27. dubna 2026  14:24

Zima byla v kraji nejdražší za šest let, silničáři vydali přes 313 milionů

Spousty značek vedle cesty upozorňující na díry v silnici aktuálně lemují...

Poslední zima se silničářům v Plzeňském kraji řádně prodražila. Udržení silnic ve sjízdném stavu při častých rozmarech počasí je stálo nejvíc peněz za posledních šest let. Hodně peněz spolknou i...

27. dubna 2026  10:31

OBRAZEM: Několik premiér, ohromil Šonka. Takto vypadala show v Plasích

Letecký den Den ve vzduchu. Martin Šonka a Extra 300. (26. dubna 2026)

Letiště v Plasích na Plzeňsku patřilo tento víkend největší letecké show na západě Čech. Den ve vzduchu si opět nenechaly ujít tisíce lidí a počasí po oba dva dny bylo pro sledování leteckého umění...

26. dubna 2026  19:58

Bývalou přítelkyni polil koncentrovanou kyselinou, policie muže obvinila

ilustrační snímek

Z pokusu o těžké ublížení na zdraví a z výtržnictví obvinila plzeňská policie pětašedesátiletého muže, který je podezřelý z toho, že tento týden polil svou bývalou přítelkyni vysoce koncentrovanou...

26. dubna 2026

Policie odložila případ chlapce, který zemřel při brigádě na Klatovsku

Ve firmě v obci Velké Hydčice na Klatovsku zemřel ve středu ráno patnáctiletý...

Policisté odložili případ smrti patnáctiletého chlapce z Ukrajiny, který zemřel loni v srpnu při nelegální brigádě ve firmě ve Velkých Hydčicích na Klatovsku. Ruku mladého cizince tehdy zachytil...

26. dubna 2026  10:02

Řenče zasáhnou tři akcelerační zóny. Tlak kvůli větrníkům je neúnosný, říká starostka

Větrníky u Svitav stojí. Kvůli destrukci jedné z vrtulí. (8.října 2025)

Zájemci o budování větrných elektráren si v obci podávají kliky. Tlak je neúnosný. Tak mluví starostka Řenčí z Plzeňska Miloslava Loudová. Je ráda, že pro ni tento kolotoč pomine na podzim, kdy jí...

26. dubna 2026  8:47

Ostrava - Plzeň 0:1, domácí se propadli na poslední místo, rozhodl Adu

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu proti ostravskému Baníku. Trefil se Prince...

Fotbalisté Viktorie Plzeň zvítězili po třech zápasech, díky ztrátě Jablonce se v ligové tabulce posouvají na třetí místo. Výhru 1:0 jim v závěrečném kole základní části proti ostravskému Baníku...

25. dubna 2026  18:14,  aktualizováno  18:58

Konec s titulem? Chci pomoci co nejvíc, líčí plzeňský Šafránek

Ondřej Šafránek z Plzně střílí na jičínskou bránu. Sleduje ho Oskar Hajer.

Proč končíš, vždyť je to brzy, není to škoda!? Tuhle větu v posledních měsících slyšel křídelník plzeňských házenkářů Ondřej Šafránek častokrát. Ale už necouvne. Extraligové finále proti Karviné,...

25. dubna 2026  9:49

