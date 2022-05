To, co udělal s lidmi nacismus, se mé rodiny týká i dnes, říká novinář

Proč zjišťujete podrobnosti ze života svého otce?

Píši o své rodině knihu s názvem Zlomky, prostřednictvím které se snažím zjistit, jak se mým předkům žilo. Jsem navíc z generace, která si myslí, že by se nikdy nemělo zapomenout na to, co se stalo v minulosti. Chtěl jsem prověřit, vyzkoumat, jestli to, s čím se mi otec svěřil, tak opravdu bylo. Zjistil jsem, že prakticky vše, co mi otec vyprávěl, se nakonec ukázalo jako pravdivé. Chtěl jsem také zjistit, jakým způsobem jeho příběh ovlivnil můj vlastní život. Motivace vyprávět tento příběh byla velká. Vyrostl jsem totiž v Německu, v zemi, která napáchala ta největší zvěrstva, navíc jako syn oběti toho nejhoršího z holokaustu. Žil jsem v Izraeli, nyní žiji v Londýně a moje manželka pochází ze západní Afriky. To, co udělal s lidmi nacismus, se celé mé rodiny velmi bezprostředně týká i dnes. Pořád stopy nenávisti nacházím.

I po válce mnoho Němců nemluvilo o židech dobře, výjimkou byl právě tatínek, kterého poznali jako slušného a šikovného člověka. Říkali mu, o židech nemáme valné mínění s výjimkou tebe. Daniel Zylbersztajn-Lewandowski britský novinář