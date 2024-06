Hnědá voda z polí zalila ulice. Blížejov na Domažlicku znovu zasáhla povodeň

Podle dosud zjištěných informací se voda dostala do stejných domů jako před několika týdny včetně domova pro seniory.

„Pršelo, pršelo a najednou se začala valit voda. Dva blesky, hromy veliký. To samé se stalo před měsícem. Taky to bylo rychlé. Ale minule mi do kuchyně natekla jen voda, teď to bylo i s bahnem,“ popsala starší obyvatelka domova pro seniory, zatímco jí hasič vysával vodu z koberce.

Starosta obce Jiří Červenka kolem třetí hodiny potvrdil, že se voda z polí, kde je zasetá kukuřice, opět prohnala obcí. Vydatně začalo pršet kolem jedné hodiny odpoledne. Redakce MF DNES s ním mluvila okolo třetí hodiny, kdy řídil vozidlo a kvůli vydatnému dešti mu nebylo téměř rozumět.

Podle serveru In-počasí Blížejov dnes odpoledne zasáhly dvě bouřky. „Řada domů je zatopená a ulice jsou opět pod vodou. V oblasti stále vydatně prší a situace se může ještě zhoršovat,“ varoval server. Amatérské stanice tu hlásí extrémní úhrny srážek až 100 mm.

Podle jedné z místních obyvatel se od Lazců valily potoky hnědé vody. „Ve vsi už je souvislá vrstva vody na silnici, kanály chrlí gejzíry vody. Je jen otázka pár minut, kdy přetečou rybníky,“ popsala situaci ve dvě hodiny odpoledne po hodinové průtrži mračen. Rybníky nakonec přetekly.