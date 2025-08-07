Nařčení biskupova spolupracovníka z nemravností se nepotvrdilo, Holub zváží co dál

Nařčení z nevhodného sexuálního chování, kterého se měl dopustit jeden z nejbližších spolupracovníků plzeňského biskupa Tomáše Holuba, se nepotvrdilo. Dospěla k tomu policie i biskupství. Zatím není jasné, zda muž, který v roce 2009 dostal podmínku za pohlavní zneužívání dětí, v instituci zůstane.
„Nezjistili jsme podezření ze spáchání trestného činu,“ informovala krajská policejní mluvčí Pavla Burešová. Policisté se ale ještě zabývají otázkou, zda nebyl naplněn jiný trestný čin. Konkrétně zda anonym, který obviňoval nejbližšího Holubova spolupracovníka z nevhodného sexuálního chování, nezpůsobil dotyčnému muži újmu.

Ke stejnému názoru jako policie dospělo také biskupství. „Vznesená obvinění nemůžeme považovat za věrohodná a za těchto okolností není možné kvůli nedostatku jakýchkoliv konkrétních údajů o tom, co se mělo stát, zahájit předběžné šetření,“ sdělila mluvčí Biskupství plzeňského Nicola Elisabeth Šimandlová.

Vysvětlila, že biskupství se s autorem či autorkou anonymního e-mailu, který obdrželi v červnu, snažilo opakovaně navázat kontakt. „Žádnou odpověď jsme neobdrželi. Ani přes naše kontaktní osoby, ani přes spolek Někdo Ti uvěří a další osoby. Bez reakce zůstala i naše následná výzva, v níž jsme oznámili, že bez dalších upřesnění bude posuzování věrohodnosti ukončeno a bude anonymní oznámení odloženo,“ popisuje Šimandlová.

Věřící ho nařkl z nemravností, spolupracovník biskupa je dočasně mimo službu

Zda blízký spolupracovníka biskupa zůstane nadále v instituci, se rozhodne v září. Tomáš Holub o tom bude jednat se sborem svých poradců. Spolupracovník byl uvolněn z pastorační činnosti ihned, jakmile anonym biskupovi dorazil.

Pisatel se v e-mailu podepsal jako Smutná duše. „Pane biskupe, předem vás prosím o odpuštění. Avšak chci pomoci sobě i ostatním a jedině takto vidím možnost. Musí to ze mě ven. Musím nahlásit nemravnosti, na kterých se o mě pokoušel (...). Opakovaně,“ napsal.

Muž tvrdí, že šlo o sexuální návrhy, které s ním chtěl zaměstnanec biskupství provádět. „Bojím se teď chodit do kostela. Po hlubším pátrání toto musím ale oznámit,“ pokračuje pisatel a dokládá další informace, které o dotyčném zaměstnanci zjistil.

Biskup neměl o minulosti spolupracovníka tušení

Podle něj jde o bývalého učitele základní školy v Chebu, který byl v roce 2007 obviněn z pohlavního zneužívání a ohrožování mravnosti. Podle policie tehdy devětadvacetiletý učitel dětem z 2. stupně po vyučování na videu pouštěl tvrdé porno a zapojoval se s nimi do sexuálních hrátek.

Biskup Holub neměl o minulosti svého spolupracovníka tušení. „Je to extrémně nepříjemná situace. O tom jsem skutečně neměl vůbec tušení. Dozvěděl jsem se to až teď. Když jsem ho přijímal, měl čistý trestní rejstřík,“ řekl biskup pro sever Novinky.cz.

Muž byl podle Novinek odsouzen, dostal pětiletou podmínku, desetiletý zákaz práce s dětmi a ambulantní ochranné sexuologické léčení. V roce 2015 se osvědčil a o pět let později zřejmě požádal o vymazání záznamu z trestního rejstříku. Podle soudce a mluvčího chebského okresního soudu Milana Homolky nemělo biskupství možnost zjistit minulost zaměstnance, protože opis z rejstříku se vydává jen orgánům činným v trestním řízení.

