O případu jako první informoval Plzeňský deník.

„Pane biskupe, předem vás prosím o odpuštění. Avšak chci pomoci sobě i ostatním a jedině takto vidím možnost. Musí to ze mě ven. Musím nahlásit nemravnosti, na kterých se o mě pokoušel (...). Opakovaně,“ napsal anonym podepsaný jako Smutná Duše biskupovi.

Muž tvrdí, že šlo o sexuální návrhy, které s ním chtěl zaměstnanec biskupství provádět. „Bojím se teď chodit do kostela. Po hlubším pátrání toto musím ale oznámit,“ pokračuje pisatel a dokládá další informace, které o dotyčném zaměstnanci zjistil.

Podle něj jde o bývalého učitele základní školy v Chebu, který byl v roce 2007 obviněn z pohlavního zneužívání a ohrožování mravnosti. Podle policie tehdy devětadvacetiletý učitel dětem z 2. stupně po vyučování na videu pouštěl tvrdé porno a zapojoval se s nimi do sexuálních hrátek.

Zaměstnance biskupství uvolnili z pastorační činnosti

Biskupství na dopis již zareagovalo s tím, že z v podstatě anonymního podnětu nelze v tuto chvíli vyvozovat žádné závěry, nicméně situaci prověřuje v souladu s interními postupy a s plnou vážností.

„Naší prioritou v každé podobné situaci je zajistit bezpečné a důvěryhodné prostředí jak pro zaměstnance, tak pro všechny, s nimiž přicházejí do kontaktu. Proto jsme neprodleně aktivovali interní postupy pro prověření celé záležitosti a podnikli odpovídající preventivní kroky. V rámci tohoto přístupu byl dotyčný zaměstnanec uvolněn z pastorační činnosti, a to až do vyjasnění celé situace,“ sdělila mluvčí plzeňského biskupství Nicola Elisabeth Šimandlová. Všechny funkce dotčeného zaměstnance jsou pozastaveny k 30. červnu.

Zároveň biskupství nabídlo pisateli sdělení možnost už neanonymně se obrátit na osoby pověřené diecézí pro důvěrné řešení podobných podnětů, případně na spolek „Někdo ti uvěří“, který poskytuje bezpečný prostor pro sdílení a podporu.

Dále v reakci na anonym biskupství uvádí, že oblast prevence, transparentnosti a ochrany lidské důstojnosti, považuje za zásadní. „Věříme, že i v této konkrétní situaci dokážeme postupovat v duchu odpovědnosti, spravedlnosti a úcty ke každému člověku,“ uvádí mluvčí s dodatkem, že žádné další informace k případu biskupství již poskytovat nebude.