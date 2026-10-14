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Je alarmující, kolik lidí přebírá proruské postoje. Zajímejte se, říká biskup Holub

Jitka Kubíková Šrámková
  17:57
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Plzeňský biskup Tomáš Holub. | foto: Martin Polívka, MF DNES

Katolická církev a plzeňský biskup Tomáš Holub se postavily na stranu Ukrajiny bránící se Rusku a vyzývají, aby lidé nepodléhali dezinformacím. Podle biskupa je obrana Ukrajiny spravedlivá a naopak odsuzuje ruskou agresi jako neospravedlnitelnou.

Katolická církev se postavila na stranu Ukrajiny. Její obrana je podle katechismu spravedlivá na rozdíl od ruské agrese, uvedla. Nepodléhejme dezinformacím, stůjme na straně obětí ruské agrese. To je stručné shrnutí provolání, které vydala Rada Iustitia et Pax Česká republika působící při České biskupské konferenci. Pod dokumentem je podepsán předseda Rady Iustitia et Pax a plzeňský biskup Tomáš Holub.

„Lidí, kteří se otevírají různým fake news, je relativně hodně. Mezi lidmi, kteří jsou křesťané, se najednou objevují názory, které nerespektují principy křesťanské morálky, těm říkám, že agrese je neospravedlnitelná,“ popsal Holub, proč organizace, která se věnuje podpoře spravedlnosti, pokoje, lidské důstojnosti a solidarity ve společnosti ve světle sociálního učení katolické církve, dokument vydala.

„Podvědomě máme snahu čelit vnitřní bolesti tím, že najdeme a přijmeme rychlé řešení, například mír podle ruských not.“

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