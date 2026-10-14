Katolická církev se postavila na stranu Ukrajiny. Její obrana je podle katechismu spravedlivá na rozdíl od ruské agrese, uvedla. Nepodléhejme dezinformacím, stůjme na straně obětí ruské agrese. To je stručné shrnutí provolání, které vydala Rada Iustitia et Pax Česká republika působící při České biskupské konferenci. Pod dokumentem je podepsán předseda Rady Iustitia et Pax a plzeňský biskup Tomáš Holub.
„Lidí, kteří se otevírají různým fake news, je relativně hodně. Mezi lidmi, kteří jsou křesťané, se najednou objevují názory, které nerespektují principy křesťanské morálky, těm říkám, že agrese je neospravedlnitelná,“ popsal Holub, proč organizace, která se věnuje podpoře spravedlnosti, pokoje, lidské důstojnosti a solidarity ve společnosti ve světle sociálního učení katolické církve, dokument vydala.
„Podvědomě máme snahu čelit vnitřní bolesti tím, že najdeme a přijmeme rychlé řešení, například mír podle ruských not.“