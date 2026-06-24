Odborníci nicméně ještě před spuštěním systému doporučovali pro město 700 sdílených kol. Zájem zřejmě částečně souvisí s příznivou cenou, kdy uživatelé mají ujetý kilometr za korunu a držitelé Plzeňské karty mají navíc denně dvakrát 15 minut zdarma.
Propagátoři městské cyklistiky v Plzni jsou rádi, že se systém postupně vylepšuje. Víc stanovišť by uvítali i na dalších místech a připomínají, že by bylo zapotřebí se víc zaměřit na technický stav sdílených kol, který podle nich není ideální.
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Podle zástupců města má projekt Pilsen Bike už více než 30 tisíc stálých zákazníků. „Když jsme službu na jaře spouštěli, šlo především o nabídku nové možnosti dopravy po městě. Dnes už vidíme, že se sdílená elektrokola setkala s velkým zájmem a našla si své místo v každodenním životě Plzeňanů. Využívají je na cestu do práce i ve volném čase, významná část uživatelů často i několikrát denně. Lidé na nich už ujeli přes 505 tisíc kilometrů,“ uvedl náměstek primátora města Plzně pro dopravu Aleš Tolar.
Tvrdí, že na základě zájmu a zkušeností z prvních měsíců provozu se bude služba dál rozvíjet. „Upravuje se rozmístění stanovišť tak, aby byla elektrokola co nejlépe dostupná. Síť stanovišť se doplňuje o další a zvýší se i počet dostupných elektrokol,“ sdělil.
Nová nebo posílená stanoviště vznikla v Liticích, Černicích, Újezdu a Křimicích. V Radčicích a Hradišti budou nová stanoviště zprovozněna v nejbližší době.
Z některých míst byla stanoviště přesunuta. Dotklo se to zejména těch, která byla u základních škol. Radnice to zdůvodňuje tím, že nechce, aby kola lákala děti. Služba je totiž určena pro uživatele od 15 let.
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Počet sdílených elektrokol má v Plzni růst postupně. Během července jich přibude 50 a dalších 50 v září. Padesátka má potom přibýt na jaře pro příští sezonu.
Podle statistiky provozovatele, kterým jsou dopravní podniky, k 10. červnu eviduje systém více než 191 tisíc výpůjček a přes 32 tisíc stálých zákazníků, kteří si kola půjčují opakovaně.
„Průměrná výpůjčka trvá 14 minut a měří 2,6 kilometru. Denně systém zaznamenává v průměru 2 300 výpůjček, za příznivého počasí jejich počet běžně přesahuje 2 500. Rekordní byl den s 3 229 výpůjčkami,“ uvedl Tomáš Holubář z dopravních podniků.
Daniel Soutner ze spolku Plzeň na kole uvítal, že se systém sdílených kol upravuje. Připomíná ale, že by bylo dobré se ještě zaměřit na technický stav kol. „Nevím, jestli se daří ho zlepšovat. V tom asi pořád je na čem pracovat, ale bereme to jako provozní záležitost, kterou se dopraváci v novém systému musí naučit. Je dobré, že je hodně výpůjček, ale to také znamená, že opotřebení kol je velké,“ řekl.
Pochvaluje si zvýšení počtu stanovišť. „Zřejmě se hodně myslí na okrajové části města, ale jsou také místa blíž centru, kde by to bylo vhodné. Například v Doubravce síť stanovišť není moc hustá nebo chybí stanoviště u fakultní nemocnice. Takže určitě je možné vytipovat další místa, aby docházková vzdálenost byla kolem dvou set metrů, což je zhruba limit pro to, aby lidé nedali přednost jiné dopravě,“ konstatoval Soutner.
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25. března 2026