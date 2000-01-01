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Česká republika má po odstřelu dvou 355 vysokých rozhlasových vysílačů v Liblicích na Českobrodsku novou nejvyšší stavbu. Je jím vysílač Kojál u Brna. Vysílači Krašov (na snímku) na Plzeňsku uniklo prvenství jen o vlásek. Rozdíl mezi oběma stožáry, které jsou technickými dvojčaty, je pouhých několik centimetrů. Krašovský vysílač se ale pyšní jiným prvenstvím. Je součástí největších slunečních hodin v Česku.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
České radiokomunikace nechaly dva 355 metrů vysoké rozhlasové vysílače v Liblicích na Českobrodsku odstřelit ve čtvrtek 15. října. Použily k tomu přes čtyři kila semtexu. Dvě věže tu stály půl století.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Novou nejvyšší stavbou se stal televizní vysílač Kojál mezi obcemi Lipovec a Krásensko, přibližně 25 km severovýchodně od Brna na rozhraní okresů Blansko a Vyškov.
Autor: Zdena Budínová
Podle Petry Miterové, která je mediální zástupkyní Českých Radiokomunikací, měří Kojál (na snímku) 339,47 metru.
Autor: Anna Vavríková, MAFRA
Vysílač Krašov (na snímku), který stojí u Bezvěrova na Plzeňsku, měří 339,35 metru, tedy o pouhých 12 centimetrů méně, a je tak druhou nejvyšší stavbou v České republice.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Wikipedie přitom hovoří jinak, za nejvyšší stavbu označuje Krašov s 347,5 metry, druhý je Kojál s 340 metry. Petra Miterová ale namítá, že tato čísla jsou u obou vysílačů chybná, Krašov nikdy tak vysoký nebyl. „Už jsme se obrátili na Wikipedii, aby tyto chyby odstranili,“ uvedla mediální zástupkyně Českých Radiokomunikací.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Oba vysílače jsou považovány za technická dvojčata. Jde o velmi podobné typy vysokých kotvených ocelových stožárů tubusového kruhového průřezu, které navrhl stejný konstrukční tým v 50. letech minulého století.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
„Oba vysílače mají shodnou konstrukci o výšce 318 metru a šestnáctipatrový anténní systém KATHREIN. Rozdíl v jejich celkové výšce je způsoben odlišným provedením nosné konstrukce anténního systému, který je na Krašově instalován bez nosného laminátu,“ vysvětlila výškový rozdíl mezi oběma vysílači Miterová.
Autor: Martin Polívka, MF DNES
K posledním úpravám všech velkých antén na krašovském vysílači došlo v roce 2020 při přechodu na televizní multiplexy DVB-72.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Krašovský vysílač si i přesto drží jedno prvenství. Plní funkci ručičky největších sluneční hodin, které jsou na území České republiky a pravděpodobně i na světě.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Historie vysílače Krašov se datuje od roku 1958, kdy se začalo s jeho výstavbou. O tři roky později byl 305 metrů vysoký vysílač zprovozněn, odstartovalo vysílání VKV rozhlasu v západních Čechách.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Do jeho historie se nesmazatelně zapsala sovětská okupace v roce 1968. Podle pamětníků 20. srpna přišel na vysílač Krašov jasný rozkaz - zastavit vysílání. Tehdejší zaměstnanci však výzvu ignorovali. Zatemnili okna a uvnitř vzniklo improvizované televizní studio.
Autor: Archiv Josefa Švajcra
V noci z 25. na 26. srpna se sovětští vojáci pokusili vysílač zničit. Tank prorazil bránu, za ním se hrnuly transportéry. Z vozů vyskákali ozbrojení vojáci a všechny zaměstnance, kteří byli v budově pod vysílačem, nahnali do suterénu.
Autor: Archiv Josefa Švajcra
„Nahoře už se začalo střílet. Netušili jsme, co s námi bude. Jeden z nich na nás mířil odjištěným samopalem. Dali nám pět minut, abychom šli domů, nebo nám srazí hlavy. Na hrdinství nezbýval čas. Vydali jsme se na cestu do nejbližší vesnice, do Bezvěrova,“ líčil pamětník Josef Švajcr.
Autor: Archiv Josefa Švajcra
V polovině trasy desetičlennou skupinu dojel transportér a Rusové chtěli po mužích doklady. „Ale kde bychom je vzali? Nakonec je tři z nás našli. Velitel transportéru si s papíry pohrával a pak procedil mezi zuby: To je mládež. Je třeba vás postřílet. A odjeli. Za námi byl asi dvoumetrový výkop. Kdyby do nás pustili dávku, popadáme do něj a byl konec,“ vybavoval si nepříjemné chvíle Švajcr.
Autor: Archiv Josefa Švajcra
„Rusáci se pokoušeli vyhodit stožár do povětří. Na jeden ze sloupů přidělali bleskovici s trinitrotoluenem. Ta se vznítila, ale trhavinu odhodila, takže noha sloupu zůstala jenom znetvořená. Po její výměně jsme si zničenou část nechali na památku, dodnes slouží jako květinový stolek,“ upozornil bývalý technik. Málokterý návštěvník si toho ale všimne.
Autor: Archiv Josefa Švajcra
Druhý den se na zpustošený Krašov spolu s kolegou Jaroslavem Stejskalem a policisty vrátil. Zničené bylo srdce vysílače, tedy oscilátory a základní jednotky, stejně jako náhradní dieselagregáty.
Autor: Archiv Josefa Švajcra
Později dorazila další směna a pustila se do oprav. Během dvou dnů se podařilo obnovit rozhlasový provoz. Do deseti dnů pak fungovalo i televizní vysílání. Kompletní rekonstrukce Krašova trvala zhruba tři čtvrtě roku.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Pamětník Josef Švajcr na archivním snímku. V roce 1968 mu bylo 24 let.
Autor: Martin Polívka, MF DNES
Další milník krašovského vysílače nastal v noci z 1. na 2. ledna 1979, kdy následkem silného větru, koroze a mrazů došlo k přetržení kotevního lana a k havárii anténního nosiče. Stožár musel být následně odstřelen. Zbylo z něj pouze padesátimetrové torzo.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Výstavba nového stožáru probíhala v letech 1979 až 1981. Krašov nyní vysílá už zcela bez obsluhy.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Největší sluneční hodiny byly veřejnosti slavnostně představeny v úterý 20. března 2018. Stožár vysílače plní funkci gnómonu. Pomyslný ciferník tvoří číslice vysoké zhruba tři metry, které jsou umístěné podél silnice k Bezvěrovu.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Na slunečné hodiny se jezdí dívat lidé z celé republiky. Turistická atrakce je součástí programu Manětínská oblast tmavé oblohy. Oproti jiným místům v České republice je totiž v oblasti přibližně desetkrát menší hustota zalidnění.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Díky menší hustotě zalidnění zde vzniká mnohem méně světelného znečištění, což umožňuje pozorování vzdálených vesmírných objektů i vzácných jevů, jako je například polární záře.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Pomyslný ciferník slunečních hodin má pět římských číslic vysokých přibližně tři metry, které vyjadřují čas od desáté dopoledne do druhé hodiny odpolední. Jejich vzdálenost od stožáru se pohybuje od 200 do 260 metrů.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Celkové náklady na vytvoření největších slunečních hodin v České republice byly 140 tisíc korun. Polovinu přispěl Plzeňský kraj a zbytek šel z rozpočtu obce Bezvěrov.
Autor: Martin Polívka, MAFRA