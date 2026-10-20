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Nejhorší sucho za sto let. Hracholusky odhalily bunkr i bývalý sad
Snímky přehrady Hracholusky na Plzeňsku nabízejí v posledních týdnech neobvyklou podívanou. Horní část přehrady je téměř bez vody a stále se snižující hladina odhalila zbytky zatopených vesnic,...
OBRAZEM: Krašov, nebo Kojál? Spor o nejvyšší stavbu Česka rozhodují centimetry
Česká republika má po odstřelu dvou 355 vysokých rozhlasových vysílačů v Liblicích na Českobrodsku novou nejvyšší stavbu. Je jím vysílač Kojál u Brna. Vysílači Krašov na Plzeňsku uniklo prvenství jen...
Jsem jen nas**ný, nesnáším ANO, říká Aschenbrenner. Plakát, kde hnutí podporuje, přelepí
Boj o místo v senátu se v Plzni zauzlil v nečekaný souboj ODS, STAN a ANO. Ve městě se totiž objevily kontroverzní billboardy. Je na nich dlouholetý senátor a nyní neúspěšný kandidát Lumír...
Běžkyni, kterou bodl, si vybral náhodně. Mladistvého obvinili, je ve vazbě
Kriminalisté obvinili z pokusu o vraždu sedmnáctiletého mladíka z Tachovska, který o víkendu bodl do zad ženu u Velkého boleveckého rybníka v Plzni. Svoji oběť si vyhlédl náhodně. Útočník je stíhán...
Góly Plzně neplatily a slaví Sparta, Třinec uspěl. Kometa otočila duel na Kladně
Extraliga má za sebou dalších pět zápasů jedenáctého kola. Hokejisté Třince se oklepali z první porážky v sezoně a Mladou Boleslav porazili 3:0, Sparta uspěla na ledě Plzně 2:0. Kladno sice doma...
Do šatny hokejistů i na trestnou lavici. Znovu se otevře zákulisí indiánů
Po úspěšné premiéře se na zimní stadion LOGSPEED CZ Aréna v plzeňských Doudlevcích vracejí komentované prohlídky. Návštěvníci budou mít během listopadu a ledna opět příležitost nahlédnout do zákulisí...
Pobodání před nádražím v Plzni, policie zadržela podezřelého
Policisté v Plzni řeší pokus o vraždu, který se stal na tamním hlavním nádraží. Při incidentu podle kriminalistů dnes zrána jeden bezdomovec pobodal druhého. Podezřelého muže policie zadržela.
Osmiletá dívka uvázla hlavou mezi schody ve volnočasovém centru, vyprostili ji hasiči
Osmiletá dívka se v pondělí odpoledne zasekla hlavou mezi schody ve Středisku volného času v Plzni. Na místě zasahovali hasiči, kteří museli povolit schodnici a odšroubovat schod, aby ji vysvobodili....
Muž se polil benzinem a zapálil. Když ho partnerka uhasila, odjel na kole
Vrtulník záchranné služby v úterý přepravil na popáleninové centrum do pražských Vinohrad muže z Rokycan. Podle dosavadních informací se polil benzinem a zapálil. Naštěstí ho pomohla uhasit...
Aschenbrenner odešel z ODS, místní organizaci hrozí vedení strany zrušením
Dlouholetý starosta plzeňského obvodu Slovany Lumír Aschenbrenner, kterému se nepodařilo obhájit senátorské křeslo, ukončil v úterý členství v ODS. Jeho bývalé místní organizaci v Plzni na Slovanech...
Aschenbrenner po 35 letech odešel z ODS, Slovany mohou přijít o buňku
Dlouholetý starosta plzeňských Slovan Lumír Aschenbrenner po neúspěchu v senátních volbách ukončil členství v ODS, zatímco jeho bývalé místní organizaci hrozí zrušení kvůli nejednotnému povolebnímu...
Muž zemřel při sečení trávy, se zahradním traktůrkem spadl z kostelní zídky
V Přešticích na Plzeňsku se odpoledne stala tragická nehoda. Jednašedesátiletý muž tam při sečení trávy spadl se zahradním traktůrkem z kamenné zídky a zřítil se ze zhruba třímetrové výšky....
OBRAZEM: Krašov, nebo Kojál? Spor o nejvyšší stavbu Česka rozhodují centimetry
Česká republika má po odstřelu dvou 355 vysokých rozhlasových vysílačů v Liblicích na Českobrodsku novou nejvyšší stavbu. Je jím vysílač Kojál u Brna. Vysílači Krašov na Plzeňsku uniklo prvenství jen...
GIBS zasahovala ve věznici na Borech, pracovnice zřejmě vnášela zakázané věci
Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) zasahovala minulý týden v plzeňské věznici na Borech. Týkalo se to jedné občanské zaměstnankyně a pašování nepovolených věcí do věznice.
Cestování po Plzeňském kraji bude dražší, změna přijde v lednu
Plzeňský kraj zdraží od 1. ledna jízdné ve vnějších zónách integrované dopravy. Úpravy se týkají jednotlivých jízdenek a kratšího předplatného. Kraj tak reaguje na dlouhodobý růst nákladů, zejména...
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ANO, STAN a PRO PLZEŇ podepsaly v Plzni koaliční smlouvu, mají pohodlnou většinu
Všech 34 zastupitelů za ANO, STAN a PRO PLZEŇ s podporou lidovců podepsalo v Plzni koaliční smlouvu. V zastupitelstvu se 47 členy má koalice pohodlnou většinu. Koalice se dohodla, že sníží počet...
Veberova gólová věštba se naplnila. Ale nečekal jsem, že tolikrát inkasujeme, říkal
Dvě slepené branky během dvanácti sekund otevřely gólový účet nedělního extraligového zápasu mezi hokejisty Plzně a Vítkovic (6:5N). Po čtyřech minutách nejprve skóroval Rubins, když po Schleissově...