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OBRAZEM: Krašov, nebo Kojál? Spor o nejvyšší stavbu Česka rozhodují centimetry

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Vysílač Krašov u Bezvěrova na severním Plzeňsku je po demolici vysílačů u... Nejvyšší stavba v Česku, 355 metrů vysoký rozhlasový vysílač v Liblicích na... TV vysílač Kojál - TV vysílač Kojál. (15.8.2006) Vysílač Kojál na pomezí Jihomoravského a Olomouckého kraje se při okupaci v... Vysílač Krašov u Bezvěrova na severním Plzeňsku je po demolici vysílačů u... Vysílač Krašov slouží jako obří rafička slunečních hodin. Čísla jsou rozmístěná... Vysílač Krašov u Bezvěrova na Plzeňsku je po demolici vysílačů u Liblic... Stín vysílače funguje jako rafička. (16. října 2026) Vysílač Krašov u Bezvěrova na severním Plzeňsku je po demolici vysílačů u... Vysílač Krašov slouží také jako sluneční hodiny. (16. října 2026) Vysílač Krašov u Bezvěrova na Plzeňsku je po demolici vysílačů u Liblic... Sovětští vojáci se v noci z 25. na 26. srpna 1968 pokusili zničit krašovský...
Česká republika má po odstřelu dvou 355 vysokých rozhlasových vysílačů v Liblicích na Českobrodsku novou nejvyšší stavbu. Je jím vysílač Kojál u Brna. Vysílači Krašov na Plzeňsku uniklo prvenství jen o vlásek. Rozdíl mezi oběma stožáry, které jsou technickými dvojčaty, je pouhých několik centimetrů. Krašovský vysílač se ale pyšní jiným prvenstvím. Je součástí největších slunečních hodin v Česku.

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