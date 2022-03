Riziková místa budou hlídat senzory, rozpoznají střelbu i panické výkřiky

Několik senzorů se už ve městě testovalo a osvědčilo. Radnice nyní plánuje, že nechá nainstalovat další, a pokouší se na to sehnat dotaci od státu. Zařízení vyvinula firma Jalud Embedded a jsou již úspěšně používaná v několika státech.

„Čidla byla testovaná na Americké třídě a v Cukrovarské ulici. Americká třída byla vyhodnocena jako lokalita, kde by tato zařízení měla být nastálo,“ prohlásil radní Plzně pro bezpečnost Martin Zrzavecký z ČSSD.

Ten tvrdí, že město připravuje systém využití speciálních senzorů na vybraných místech. „Je možné získat dotaci, protože ministerstvo je podobným projektům nakloněno,“ řekl. Radní tvrdí, že Plzeň patří k českým městům, které v oblasti bezpečnosti využívají moderní technologie nejvíce.

Zrzavecký uvedl, že loni při testování senzorů došlo na Americké třídě k události, kdy se střílelo, a zařízení incident přesně detekovalo.

„Zaznamenávají střelbu, panický křik a tříštění skla, například pokud někdo rozbije výlohu. Ihned na to upozorní. Pokud jsou v dotčené oblasti tři taková zařízení, dokážou určit přesnou polohu místa, kde k události došlo. Na základě toho se ihned vysílá signál Policii ČR a městské policii, které tu událost budou řešit,“ vysvětlil.

Podle radního jsou pro nainstalování dalších zařízení vytipovaná místa především ve středu města. Jedná se o lokality dlouhodobě vyhodnocované jako místa, kde se lidé necítí bezpečně, jako je například oblast kolem Hlavního nádraží.

V současné době se náklady na rozmístění nových senzorů odhadují na zhruba 700 tisíc korun. V případě získání dotace by podíl města mohl být pouze na úrovni 80 tisíc korun. Za jedno zařízení by Plzeň měla zaplatit zhruba 20 tisíc korun.

Martin Zrzavecký sdělil, že do konce března radnice podá žádost o dotaci a předpokládá, že nové senzory budou v provozu do konce letošního roku.

Na testování zařízení se podíleli lidé ze Správy informačních technologií (SIT) města. Ředitel SIT Luděk Šantora uvedl, že se lidem společnosti Jalud Embedded podařilo vyvinou senzory, které dokážou odlišit velké množství typických zvuků běžného dění ve městě a vytáhnout u nich zvuky, které mohou souviset s ohrožením.

Nové senzory budou v provozu do konce roku

„Spolupráce firmy s městem umožnila dospět k vysoké spolehlivosti senzorů. Když už to zařízení oznámí, že se něco děje, tak je to pravda a nedochází k vyhlašování zbytečných alarmů,“ konstatoval.

Upozornil, že o novou technologii je zájem v řadě států. „Začali prodávat ve světě. Instalují to například v Amsterodamu. Je to produkt, který má dobře našlápnuto,“ sdělil.

Šantora také uvedl, že po dohodě s Policií ČR bylo v Plzni vytipováno deset lokalit, kde by měly být instalované zhruba dvě desítky senzorů. „Pokud by někdo střílel a pohyboval se při tom, dokážou sledovat pohyb člověka se zbraní,“ popsal Šantora.

Podle ředitele SIT se myšlenka na speciální senzory zrodila u party lidí, kteří pracovali pro společnost podnikající v oblasti zabezpečovacích systémů.

„Dlouho si s tím hráli. My jsme se s nimi loni náhodou potkali a líbilo se nám, na čem pracují. Nechali jsme je to nainstalovat ve městě. Fungování se ladilo a ověřilo. Funguje to. Podle mých informací tohle umí tak tři čtyři firmy na světě,“ konstatoval Šantora.