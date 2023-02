Kamer bude po Plzni ještě víc, přibudou u škol i na Americké třídě

Těch už zhruba dvacet město využívá. Modernější kamery umějí rozeznat tváře a v případě potřeby identifikovat osoby na záznamu. Zástupci města ujišťují, že je městský kamerový systém zabezpečený před zneužitím.

Zastupitelé Plzně na posledním jednání schvalovali financování rozšíření kamerového systému v oblasti U Zvonu a Pražské ulice, ale také přípravu instalace kamer k základním a mateřským školám. Speciálními kamerami chce radnice nechat monitorovat průjezd Americkou třídou v úseku mezi Goethovou a Jungmannovou ulicí, kde je zatím ještě zakázaný průjezd osobních vozidel.

Opoziční zastupitelku Libuši Hubáčkovou z KDU-ČSL zajímalo, kdo má přístup k záznamům z kamerového systému. „Našla jsem si v rozpočtu, že správa informačních technologií bude za pět milionů pořizovat kamery, odbor prevence kriminality za 430 tisíc a pak je tam rozpracovaný projekt za 1,5 milionu na kamery ke školám a školkám. Jakým způsobem bude zabezpečeno, kdo bude mít přístup k těm datům? Kdo a jak s nimi pracuje?“ ptala se.

Hlídat tam, kde hrozí rizikové chování

Radní pro bezpečnost Jiří Winkelhöfer z Pro Plzeň připomenul, že s instalací kamer ke školám se začalo už v minulých letech a program nyní pokračuje. „Ostatní kamery jsou doplňkem stávajícího kamerového systému města, který doplňujeme podle požadavků městské policie a Policie ČR,“ řekl Winkelhöfer. Podle něj jsou pravidla pro nakládání se záznamy daná zákonnými předpisy.

Radní Plzně Daniel Kůs z Pirátů prohlásil, že přístup k záznamům z kamer má městská a státní policie. Tvrdil, že je zapotřebí věnovat pozornost nejenom veřejnému zájmu na bezpečnosti občanů, ale také tomu, zda kamerový systém nenarušuje ochranu soukromí. „Abychom nešpiclovali lidi,“ vysvětloval.

Podle Kůse nyní experti Správy informačních technologií pracují na tom, aby obličeje lidí na záznamech nebyly hned rozeznatelné a lidi bylo možné podle nich identifikovat až například v případě potřeby odvrátit nějaké nebezpečí.

Většina kamer v Plzni by k tomu měla být přizpůsobena do konce letošního léta. „Na některých starých modelech to už ale nepůjde,“ konstatoval Kůs.

Náměstkyně primátora pro školství Lucie Kantorová z ANO ubezpečovala, že kamery u škol se používají výhradně ke sledování potenciálně rizikových prostředí. „To znamená například předškolí, vnitrobloky, venkovní sportoviště. Tam, kde hrozí nějaká krádež nebo rizikové chování. Určitě se nejedná o prostory uvnitř školy,“ popsala.

Systém pozná panický výkřik i výstřel

Zastupitelé také schválili žádost o státní dotaci na instalaci dalších systémů, které umí rozeznat výstřel, tříštění skla nebo panické výkřiky a jsou kombinované s kamerami.

Jeden nový systém má být v oblasti křižovatky ulic Šumavská a Lindauerova, další v Kopeckého sadech pod Západočeským muzeem, třetí pak ve Smetanových sadech u kašny Rusalka. Celkově má projekt vyjít na téměř 900 tisíc korun a víc než polovinu by měla pokrýt dotace.

Speciální kamery plánuje radnice instalovat na Americkou třídu k postihu řidičů, kteří nerespektují, že je částí ulice průjezd ještě zakázaný. „Systém připravuje Správa veřejného statku. Bude tam jedna kamera na začátku úseku, kde je zakázaný vjezd, a druhá bude na konci,“ sdělil Winkelhöfer. Podle radního budou kamery schopné registrovat poznávaní značky a na základě toho bude možné postihovat porušení zákazu.