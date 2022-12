Noclehárny jsou plné, bezdomovci mohou noc přečkat ve vyhřívaném stanu

Vedoucí charitního azylového Domova svatého Františka v Plzni Džemal Gërbani řekl, že klienti zařízení zaplnili už v první polovině prosince. „Kapacita noclehárny je plně obsazená už téměř měsíc,“ uvedl.

Před dvěma týdny kromě pětačtyřiceti lůžek poskytovalo zařízení ještě zhruba patnácti lidem takzvanou teplou židli. „S příchodem mrazů se pak počet zájemců zvýšil a na takzvané teplé židli jsme měli kolem pětatřicet lidí. Měli jsme tak téměř dvojnásobek zájemců, než je naše kapacita,“ vysvětlil.

Vedle toho zástupci charity obstarali zhruba dvaceti lidem místo na ubytovnách. „Celkově jsme v posledních týdnech zajišťovali střechu nad hlavou asi sto lidem,“ sdělil Gerbäni.

Současná situace je podle něho výjimečná tím, že déletrvající mrazy přišly už v prosinci. „Zažili jsme, že byl dva tři týdny silný mráz, ale většinou takové počasí přicházelo na přelomu ledna a února. Nevzpomínám si, že by nás zastihly dlouhotrvající mrazy před Vánocemi. S tím jsme příliš nepočítali,“ konstatoval.

Minulý týden se nabídka možnosti přečkat noc v teple rozšířila o otevření stanu v areálu DEPO2015. O provoz se tam starají lidé ze Střediska křesťanské pomoci (SKP). Karolína Vodičková z magistrátu řekla, že první noc na pátek ve stanu přespalo kolem třiceti lidí. V noci ze soboty na neděli to pak bylo celkem čtyřiatřicet osob.

„Klienti se přijímají mezi 20. a 21. hodinou a preferujeme, aby v době od 21.30 hodin do rána byl klid, aby se všichni mohli vyspat,“ popsala Vodičková. Uvedla, že se terénní pracovníci snaží s pomocí letáčků rozšířit mezi lidi bez domova informaci o možnosti využít stan.

Ve stanu se klientům nabízí kromě lůžka a spacáku základní zdravotní ošetření. „A nabízíme také teplou polévku,“ sdělila.

V Plzni žije kolem čtyř set lidí bez domova

Ředitel regionální pobočky SKP Marek Novotný zdůraznil, že takzvaný teplý stan v DEPO2015 je jenom jednou součástí zimních opatření zaměřených na pomoc bezdomovcům. „My pro ně třeba zajišťujeme spací pytle nebo iglú, protože někteří nechtějí být v žádném zařízení, mají například psychické problémy a chtějí být sami. Takové lidi vyhledáváme v rámci terénních programů,“ uvedl.

Do takzvaného teplého stanu mohou lidé bez domova přijít i se svým psem. Ve stanu je oddělená část pro muže a pro ženy. Marek Novotný tvrdí, že bezprostředně po zahájení provozu stanu nebylo nutné řešit problémy s tím, že by zájemci o přespání byli opilí nebo pod vlivem drog. „Ale jsme připraveni na to, že se to může stát,“ konstatoval.

Počet lidí bez domova je v Plzni odhadovaný na zhruba čtyři sta. Město v souvislosti s tím vyhlásilo sbírku s názvem Pomoc, která zahřeje. „Cílem je získat od veřejnosti jakékoliv vybavení, které pomůže lidem bez domova přečkat období nízkých teplot venku,“ vysvětlila radní města Světlana Budková.

Lidé prostřednictvím sbírky mohou darovat to, co již sami nepotřebují a jedná se o stále funkční věci, nebo něco potřebného koupit. „Potřebujeme především bundy a kabáty, čepice, rukavice, teplé boty a ponožky, termoprádlo, zateplené kalhoty, spacáky, stany, alumatky a karimatky, ale třeba i šály či staré deky,“ uvedl Jakub Václavů z magistrátu.

Pomoc přijímají dvě sběrná místa. V centru Plzně se jedná o Univerzitní kavárnu Družba, Sedláčkova 19, druhým místem je sídlo Diecézní charity Plzeň, Cukrovarská 16.

Vloni bývalý náměstek primátora David Šlouf z ODS uspořádal sbírku zimní obuvi plzeňských zastupitelů. Ta vynesla celkem 82 párů zimních pánských a dámských bot a přes sto párů ponožek. Věnované boty a ponožky převzali zaměstnanci Diecézní charity Plzeň, kteří provozují humanitární sklad v Cukrovarské ulici 16. Mezi své klienty je pak rozdělili zaměstnanci Domova svatého Františka ve Wenzigově ulici.

V listopadu loňského roku město s Diecézní charitou Plzeň také uspořádalo sbírku pánského teplého oblečení.