Bezdomovci hrozil zabitím, soudí policistu. Šokoval mě tím, říká kolega z hlídky

Ještě jednou něco uděláš a zastřelím tě. Tak podle státního zástupce hrozil policista Pavel Plešák loni v létě bezdomovci při zásahu na ubytovně v plzeňské části Karlov. Podle obžaloby držel policista bezdomovci nabitou pistoli u temene hlavy, i když ten předtím splnil všechny příkazy, které od muže zákona dostal.

Státní zástupce Roman Šustáček řekl, že i když muž nebyl agresivní, policista ho povalil na postel a klekl na něj. „Zatlačil mu obličej do polštáře a nataženou služební zbraň mu přiložil na temeno hlavy. Řekl mu, že jestli s ním ještě někdy bude něco řešit na Borech, zastřelí ho,“ popsal žalobce.

„Co je popsané v obžalobě, se nestalo,“ tvrdí souzený policista, který uniformu obléká od roku 2019. Teď mu hrozí až pět let vězení za zneužití pravomoci úřední osoby a nebezpečné vyhrožování.

První společná služba

„Cítím se být nevinný,“ tvrdí policista, který je kvůli kauze postavený mimo službu.

Chování Plešáka při zásahu na ubytovně zaskočilo začínajícího policistu Marka S., který ten den tvořil s Plešákem společnou hlídku.

„Tehdy jsem sloužil druhý měsíc. Když jsme vstupovali do místnosti na ubytovně, kolega natáhl zbraň a následovala výzva: Jménem zákona! Muž uposlechl, lehl si na zem mezi postel a stůl. Šel jsem do místnosti. Poznal jsem, že na zemi leží Miroslav T., kterého jsem řešil den před tím. Řekl jsem kolegovi, že je bezproblémový, že by neměl dělat problémy. Řekli jsme mu, ať se sbalí a odejde. Vstal, chtěl si vzít své věci. Kolega ho srazil na postel. Klekl na něj, natáhl zbraň a křičel, že ho příště zabije,“ popsal v pondělí u soudu Marek S.

S obžalovaným Pavlem Plešákem to byla jejich první společná služba, před tím sloužil s jinými policisty. „Byl jsem z toho šokovaný. Já byl zvyklý na jiné postupy. Tohle jsem nepobíral, na to jsem nebyl zvyklý,“ vysvětlil Marek S.

Do konce služby se mu to vše honilo hlavou. Na policejní služebně se nakonec svěřil dalšímu kolegovi. Popsal mu, čeho byl na ubytovně svědkem. „Už tam nebyl vedoucí. Markovi jsem řekl, ať si to přes noc promyslí a nabídl jsem mu, že pokud bude ráno chtít, může za mnou přijít a půjdu s ním za vedoucím,“ popsal u soudu další z policistů.

Druhý den společně šli za přímými nadřízenými. Marek S. pak vše popisoval i na policejním ředitelství, ze kterého putovala informace na Generální inspekci bezpečnostních sborů. Marka S. pak vyslýchali lidé z inspekce, kteři si nechali dopravit k výslechu i bezdomovce Miroslava T.

Jak vyplynulo ze spisu, když policejní hlídka Miroslava T. v Plzni našla, dopravila ho na inspekci, jeho výslech prý nepřicházel v úvahu. Byl zfetovaný. Proto ho vyslýchali až s několikadenním odstupem.

Miroslav T. dorazil i letos v únoru k soudu jako poškozený s doprovodem. Protože si ve vězení odpykával trest za majetkovou trestnou činnost, přivezla ho k soudu vězeňská eskorta. „Kdyby vystřelil, mohl mi ublížit. Asi bych přišel o život,“ řekl u soudu.

Nezapíral, že se 9. července v noci proplížil na ubytovnu a zamkl se v jednom z prázdných pokojů. Když druhý den ráno správci zjistili, že je pokoj zamčený, muž nezaplatil a odmítá otevřít, volali na pomoc policisty.

Drogově závislý schizofrenik

Podle spisu správce otevřel pokoj náhradním klíčem. „Ten menší policista měl pistoli v ruce. Když s ní začal mířit, automaticky jsem si lehl na zem a roztáhl ruce. Druhý říkal, ať nestřílí,“ popisoval Miroslav T.

Když se soudce zajímal, jestli mu policista vyhrožoval zastřelením, muž nevěděl. „Já si to už nepamatuju. Jsem schizofrenik, diagnostikovali mně to v Dobřanech. I ve výkonu trestu na to beru léky. Jsem drogově závislý. Když si je nevezmu, mám vidiny a slyšiny,“ prohlásil Miroslav T.

Muž u soudu oznámil, že chce milion korun za nemajetkovou újmu. Jeho zmocněnec Jan Halámka dnes návrh snížil, nově požaduje už jen čtvrt milionu korun.

Obžalovaný policista všechna obvinění odmítá. Naopak zdůrazňoval, že ho při zásahu na ubytovně kolega nejistil. „V takových případech jdu dovnitř se zbraní, nechci tam umřít. Kolega ale nedělal nic. Viděl, že mám zbraň, on si ji nebral. Nic neřekl. Nic. Nevím, co dělal, ale nereagoval. Nekryl mě. Pak jsme spolu jezdili ještě celý den. Byli jsme i na úřadu práce kvůli člověku, který tam vyhrožoval vystřílením. Kolega za celý den neřekl, že by se mu něco nelíbilo,“ tvrdí souzený.

Myslí si, že jeho tehdejší parťák oznámením může krýt svoji nějakou neschopnost. Soud bude pokračovat v létě výslechy svědků.

Bezdomovci přiložil pistoli k hlavě a hrozil mu zabitím (12. 2. 2025)