Jana Ždimeru, který žije mezi bezdomovci, okresní soud původně odsoudil k dvouletému vězení. Tento týden mu odvolací senát trest snížil na 14 měsíců ve věznici s ostrahou. Šlo o souhrnný trest za další majetkovou trestnou činnost. Potvrdil to mluvčí Krajského soudu v Plzni Jakub Štverák.
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Opilý a zdrogovaný bezdomovec boural s ukradeným autobusem, dostal dva roky
Autobus se Ždimerou za volantem havaroval na silnici z Plzně do Záluží loni 29. prosince odpoledne. Nenechavec s ním sjel do příkopu, vůz zůstal opřený o několik stromů na boku. Předtím ještě samozvaný šofér stihl nabourat ve městě několik zaparkovaných aut.
„Do autobusu jsem se šel ohřát. U předních dveří byl takový čudlík, já za něj zatočil a dveře se otevřely. V zapalování byly zastrčené klíčky, otočil jsem s nimi a nic. Tak jsem ještě zmáčkl nějaký knoflík a motor se nastartoval,“ uvedly Novinky.cz z výpovědi obviněného bezdomovce během přípravného řízení.
Řidiče museli z autobusu vyprostit hasiči, skončil s poraněním hlavy a ruky v nemocnici. Pozitivní měl zkoušku na alkohol i drogy.