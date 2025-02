Bezdomovci vrazil nůžky do zad, za pokus o vraždu soud mladíkovi uložil deset let

Krajský soud v Plzni uznal mladíka vinným z pokusu o vraždu, výtržnictví a násilí proti úřední osobě. Vyměřil mu úhrnný trest odnětí svobody na deset let. Ten si má Melka odpykat ve věznici s ostrahou.

Součástí trestu je také ochranné psychiatrické léčení ústavní formou. Dále musí zaplatit jako náhradu škody téměř 40 tisíc korun.

„Dnešní rozsudek není pravomocný, obžalovaný se na místě odvolal, státní zástupce se práva na odvolání vzdal,“ informoval mluvčí soudu Jakub Štverák.

Jednadvacetiletý Melka loňského července viděl, jak se na cestě v křovinatém porostu v Borské ulici v Plzni perou dva bezdomovci. Oba dobře znal, jelikož nějakou dobu žili s jeho matkou.

Tři bodnutí do zad

Podle státní zástupkyně Věry Brázdové Melka bez jakéhokoliv varování přišel k bezdomovci, který seděl na druhém muži a mlátil ho, a udeřil ho do hlavy. Když se po něm muž ohnal, Melka odešel.

„Po chvíli se ale na místo konfliktu vrátil, vytáhl nůžky a třikrát muže bodl do horní poloviny zad,“ popsala žalobkyně Věra Brázdová. Napadený muž přežil jen díky rychlé operaci.

Bezdomovec, který ležel na zemi, se domnívá, že ho známý z komunity lidí bez domova napadl zřejmě proto, že byl hlučný. „Vzal na mě sekeru a Melka se rozhodl mě bránit. Najednou se tam objevil. Moc si toho nepamatuju, bolela mě hlava, jak do mě mlátil, a měl jsem upito,“ četl soudce Tomáš Bouček z výpovědi bezdomovce.

Ten tvrdí, že Melkovi pomáhal se životem na ulici. „Byl jsem s jeho mámou jen krátce, nebylo to tak, že bych ho vychovával. Bydlel se mnou asi dva měsíce ve stanu na Karlově, ale pak jsem ho vyhodil, protože pořád žvaní nesmysly,“ popsal muž bez domova.

Druhý bezdomovec, který skončil po napadení v nemocnici, tvrdí, že důvodem konfliktu mezi ním a jeho sokem byl pes, který mu zůstal, když se s Melkovou matkou rozešli.

„Myslí si, že se o něj špatně starám. Začaly se šířit fámy, že si mě chce podat a že má na mě připravenou tyč. Ten den šel po té cestě a v ruce tyč držel. Vzal jsem si sekeru a šel si to s ním vyříkat,“ popsal v přípravném řízení muž, který přiznal, že je drogově závislý.

Melka pak loňského března dal pěstí třiatřicetiletému muži na zastávce MHD v Dopravní ulici. Útoku předcházela slovní potyčka.

Napadený muž Melku srazil na zem a zaklekl ho, aby nemohl pokračovat v útocích. Melka se ale nechtěl vzdát. Když ho muž pustil, vzal stěrače z vraku auta a házel je po něm.

„Poškozenému se opět podařilo obžalovaného srazit na zem a zase ho pustil. Tato situace se opakovala celkem čtyřikrát. Po posledním puštění začal obžalovaný mlátit a kopat do aut. Napadený muž se snažil odejít, ale Melka ho stále pronásledoval. Pak po něm začal házet lahve z kontejneru na odpad,“ popsala Brázdová.

Mladík řádil i v policejní cele

Když měl Melka v ruce rozbitou láhev, zavolal na něj muž policii a mladík skončil v policejní cele.

S útoky ale Melka nepřestal ani tam. Ničil tam deku. Když mu v řádění chtěl zabránit policista, pokusil se ho udeřit, což se mu však nepovedlo. Do cely pak musel policista vstoupit ještě jednou, protože Melka ničil matraci. Opět mu chtěl uštědřit ránu a ani tentokrát nebyl úspěšný.

„Lituji toho, co jsem udělal a že jsem přidělal práci spoustě lidem. Čin jsem spáchal pod vlivem drog a alkoholu. Od té doby, co jsem spáchal tento čin, jsem se rozhodl, že s drogami a alkoholem napořád skončím. V tomto ohledu bych chtěl nastoupit na odvykací léčbu. Až budu propuštěn, plánuji, že bych pomáhal drogově závislým,“ plánuje Melka do budoucna.

