Radní zvažují, jak pomáhat bezdomovcům. Inspirují se projektem z Brna

Společnost uvádí, že kontaktní centrum od dubna roku 2000 klientům nabízí zprostředkované lékařské ošetření a náplň trávení času, bezpečný, důvěrný prostor a možnost sdílení zkušeností.

Lidem závislým na alkoholu nabízí i program takzvaného kontrolovaného pití, tedy konzumaci omezeného množství alkoholu. To je má nasměrovat na cestu ke zvládnutí závislosti.

Zástupce opoziční ODS David Šlouf ale varuje, že brněnský projekt má několik slabých míst a že by bylo nutné jej dopracovat, aby v Plzni nezpůsobil víc škody než užitku. Radní pro bezpečnost Jiří Winkelhöfer z hnutí PRO PLZEŇ se domnívá, že využití zkušeností z Brna by mohlo pomoci částečně snížit počet bezdomovců v centru města i problémy, které s nimi leckdy souvisejí.

„Kdybychom jim nabídli nějaké služby, mohlo by jim to vyhovovat a nemuseli by pobývat třeba v sadovém okruhu,“ vysvětlil Winkelhöfer.

Přitom upozorňuje, že debata o nápadu je na úplném začátku. „Ta myšlenka se mi líbí, podporuji ji. Ale v tuto chvíli nemůžeme říct, jestli to bude, nebo nebude,“ konstatoval.

Radní se domnívá, že výhodou nápadu je, že by bezdomovcům pomohl například k dostupnější zdravotní péči a říká, že osobně viděl mezi plzeňskými bezdomovci takové, kteří lékařskou pomoc naléhavě potřebují.

V Plzni žije na ulici pět stovek lidí

Winkelhöfer zatím nemá představu, kde by případně centrum pro bezdomovce v Plzni vzniklo. Ve městě se odhadem pohybuje zhruba pět stovek lidí, kteří žijí na ulici. Hnutí PRO PLZEŇ na svém webu uvedlo, že na speciálně určeném místě by měli pracovat terénní pracovníci, kteří lidem bez domova můžou pomoci s problematikou dluhů, vztahů, práva, závislosti.

„Musela by být předem stanovena základní pravidla, která by tito lidé museli dodržovat, nesměli by být opilí namol, museli by se zúčastňovat nějakých připravených aktivit nebo lékařských vyšetření přímo na místě. Lékaři by mohli podávat v přesně odměřených dávkách těmto spolupracujícím lidem alkohol. Městská policie by měla tak místo, kam by bezdomovce mohla odvézt,“ uvádí PRO PLZEŇ na svém webu.

David Šlouf z ODS, který se problematikou bezdomovců zabýval v minulém volebním období, ale upozorňuje, že brněnský projekt Společnosti Podané ruce má i slabiny. Tvrdí, že jej nelze považovat za jednoznačně úspěšný. „V Brně jsou z toho už trochu rozpačití, koncepci tam předělávali asi třikrát,“ uvedl Šlouf. Podle jeho slov v kontaktním centru v Brně závislí mohli konzumovat příliš alkoholu za veřejné prostředky. „Snad nejhorší se mi zdá, že provoz centra byl jen přes den. Večer pak odtud šel opilý člověk do ulic. To jsou věci, které tam byly nedotažené,“ řekl Šlouf.

Program kontrolovaného pití

Domnívá se, že provoz podobného zařízení musí být systémově ošetřený. „Aby to mělo přínos jak pro klienty, tak pro veřejnost. Je to složité téma. Pokud se takový projekt nezvládne dobře, bude to průšvih, který bude u veřejnosti ještě víc stigmatizovat lidi, kteří mají problém,“ konstatoval.

Zástupci neziskových organizací, které se o bezdomovce a další sociálně slabé v Plzni starají, o projektu, který probíhá v Brně, vědí a zamlouvá se jim. Ředitelka organizace Tady a Teď Michaela Stehlíková tvrdí, že o možnosti využít v Plzni zkušenosti z Brna jednali se zástupci města už v minulém volebním období. „Snažíme se to už delší dobu prosadit,“ prohlásila.

Je přesvědčená, že pokud by v Plzni vzniklo kontaktní centrum, jaké existuje v Brně, část bezdomovců by na veřejných prostranstvích Plzně ubyla. „Nebyli by tolik na očích. A lidé ze sociálních služeb by získali prostor, kde by s nimi mohli pracovat,“ řekla. Michaela Stehlíková považuje za dobré, že kontaktní centrum v Brně se věnuje i programu „kontrolovaného pití“ a domnívá se, že by se mělo provozovat i v Plzni.

„Chápu, že by to bylo složité vyjednat s veřejností. Pro lidi, kteří nepůsobí v sociální oblasti, může být zásadní problém, že se z veřejných zdrojů platí alkohol závislým lidem. Ale dopady toho jsou přínosné. Jedná se o službu, která následky závislosti vyvažuje, předchází jim a umí se závislými lidmi pracovat,“ uvedla.