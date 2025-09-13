Účastníky běžeckého závodu pobodali sršni. Čtyři skončili v nemocnici

  13:41
Záchranáři v sobotu dopoledne zasahovali v Nebílovech na jižním Plzeňsku, kde několik účastníků běžecké akce pobodali sršni. Pomoc vyhledalo osm lidí, čtyři odvezli se silnější reakcí do zdravotnických zařízení.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Dalibor Lípa

„Záchranáři Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje dnes zasahovali u mimořádné události, při níž došlo k pobodání několika osob sršni. Na místě vyhledalo naši pomoc celkem osm lidí. Vzhledem k předpokladu většího počtu zasažených bylo vyhlášeno operačním střediskem – hromadné postižení osob. Na místo vyjelo pět osádek,“ informoval mluvčí krajské záchranky Martin Štěpán.

„Do zdravotnických zařízení jsme transportovali čtyři pacienty s projevy silnější alergické reakce. Všichni zasažení jsou po poskytnutí odborné přednemocniční péče ve stabilizovaném stavu a při vědomí,“ doplnil.

V Nebílovech se konal výběh v rámci seriálu Rozběháme Česko. Účastníci měli start a cíl v místních ovocných sadech. „Mimo sady, v lesní lokalitě, poštípali několik z nich sršni, kteří měli hnízdo v dubu,“ informovala Jana Zikmundová ze Sadů Nebílovy.

Hnízdo zlikvidovali pomocí speciálních sprejů hasiči. Administrátorka Fakultní nemocnice v Plzni Vanda Tomášková informovala, že do FN byly přivezeny tři osoby. „Nyní jsou ve stabilizovaném stavu,“ sdělila.

