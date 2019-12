Vysoustružený betlém získal ocenění, ukrývá Vikingy i bábu kořenářku

Dřevo ho okouzlilo už v dětství. Po základní škole se vyučil dřevomodelářem v plzeňské Škodovce, kde osm let pracoval. Potom vstoupil do družstva pro chodský svéráz a lidovou kulturu Chodovia.

Po revoluci začal podnikat. Koženého záběr byl široký, počínaje talíři, miskami, tácy a dekorativními předměty a konče garnýžemi či zábradlím. „Pořád jsem vymýšlel nové a nové věci. V adventu 1998 nebo 1999 jsem vytvořil první svatou rodinu. Nápad se ujal a já jsem tehdy udělal spoustu kusů a prodal je,“ popisuje.

Další rok už k Marii, Josefovi a dítěti obklopenému oslem, kravkou a volkem přidal pastýře a darovníky. „Říkal jsem si, proč v tom nepokračovat? A tak vznikla tradice rodinného betléma, který pořád rozšiřuji,“ nastiňuje.

Řemeslník nejčastěji používá březové dřevo, z něhož je většina figurek. K třešni, ořechu, buku, jasanu nebo exotickému ebenu sahá převážně kvůli doplňkům. Na jednom kousku stráví asi deset hodin, od přípravy materiálu až po jeho vysoustružení, sestavení a slepení všech dílů.

Kožený chtěl postavy nebo zvířata zachytit v pohybu. Těla proto příčně rozřízl, řezy zkosil a jednotlivé části k sobě sesadil, aby naznačovaly například předklon nebo poklek. K Jezulátku tak třeba směřuje nýrská babka kořenářka se shrbenými zády nesoucí nůši dříví, u narozeného Spasitele se sklánějí tři králové nebo mu na počest hrají muzikanti.

„To je naše skupina. Housle, trumpeta, klarinet nebo kontrabas nebyly tak složité. Ale zabrat mi daly dudy. Probral jsem spoustu knížek, abych věděl, jak opravdu vypadají,“ říká.

Vůbec největším oříškem však byla betlémská hvězda. Zkušený autor ji jako jedinou klasicky vyřezal. Zprvu si myslel, že trojrozměrnou kometu ztvárnit jinak ani nedokáže. „Pak se mi ale zdál sen, že se mi to povedlo. A on se mi opravdu vyplnil,“ pokračuje.

Kožený každoročně k jesličkám připojí nové dva tři kousky. Dříve vytvořený mlýn letos doplnil o koně s vozem, do něhož závozník nakládá pytle s moukou. Do betléma vsadil už 150 originálních figurek. Nevšední je třeba vikingská výprava, čert s Mikulášem či nebe, u jehož brány stojí svatý Petr a andělé symbolizující čtyři roční období.

A nové nápady, jak dílo vylepšit a rozšířit, se stále hrnou. „Nad mlýnem vznikne ještě poschodí s vánočními trhy, stánkaři a stromem. To už snad bude všechno. Vždyť už by mě s tím žena vyhodila,“ vtipkuje osmašedesátiletý řemeslník.

Ze dřeva se dokážou udělat neuvěřitelné věci, míní mistr

Jedním dechem ale dodává, že právě jeho manželka ho velmi podporuje. Dokonce ho navrhla na ocenění mistra rukodělné výroby Plzeňského kraje, které nedávno obdržel. Nevadí jí ani časté návštěvy především během adventu, kdy se desítky lidí chodí na pozoruhodné jesličky podívat přímo k nim do obývacího pokoje.

Koneckonců neobvyklá podívaná dělá radost i blízkým, hlavně osmileté vnučce Esterce. „S postavami, na které dosáhne, si hraje. Zaručeně ale poznám, když s nimi hýbala. Za ta léta znám jejich pozice nazpaměť. Když odjede, zase je vždycky vrátím na svá místa,“ směje se Jiří Kožený.

Podle něj by vnučka mohla v budoucnu v jeho šlépějích pokračovat. Už teď s ním chodí do dílny, kterou má na zahradě u domku, a sleduje ho při práci. „Byl bych moc rád, pokud by řemeslo se mnou nezaniklo,“ přiznává. Svůj um v současnosti nejvíc předává Luboši Trefancovi z Čínova, který je sice truhlář, ale chce se naučit dalšímu oboru.

Ani po padesáti letech nepřestává mít čerstvý mistr rukodělné výroby Plzeňského kraje nadšení a radost. „Činnosti střídám. Hraji v country kapele, dělám masáže. Do dílny se nedostanu tak často, ale pořád mě to moc baví. Dřevo je krásný a voňavý materiál. Dají se z něj udělat neuvěřitelné věci,“ myslí si.