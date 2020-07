Stříbro čeká referendum o wellness centru, na stavbu by si muselo půjčit

O záměru se mluví už třicet let. Sportovní areál slibovaly různé politické reprezentace. Před posledními komunálními volbami nápad oprášila většina stran. Nedávno o něm jednali současní zastupitelé a shodli se, že chtějí znát názor veřejnosti.

„Myslím, že je korektní dát prostor občanům. Mají právo říct, jak vidí další vývoj jejich města. Přeci jenom jde o velkou sumu peněz,“ konstatoval starosta Stříbra Martin Záhoř z ANO.

Sportovně-relaxační areál má vyrůst mezi bývalým letním kinem a venkovní ledovou plochou. Studie počítá s klasickým krytým bazénem se čtyřmi dráhami o délce 25 metrů. Součástí komplexu bude také relaxační bazén pro rodiny s dětmi, velká skluzavka a wellness centrum.

„Lidé teď jezdí do Plzně, Konstantinových Lázní nebo Tachova. Není to daleko, ale ne každý má k dispozici auto. Třeba pro seniory nebo školy by dostupnost byla daleko lepší,“ řekl Záhoř.

Referendum se uskuteční spolu s krajskými a senátními volbami, tedy 2. a 3. října. Starosta slíbil, že do té doby vedení města zpracovanou studii detailně obyvatelům představí. „Jsem příznivcem nápadu, byť si uvědomuji všechna rizika. Počítáme s tím, že bychom si vzali úvěr,“ nastínil.

Zhruba 220 milionů korun by Stříbro splácelo dvacet let. „V současnosti by to jistě na část dalších investic vliv mělo. Snažíme se ale najít peníze z externích zdrojů. A lidem se bazén slibuje takovou dobu, že by se to mělo splnit,“ uzavřel.

Projektu je nakloněný rovněž bývalý starosta Václav Votava. „Byl bych za něj rád. Stavbu jsem před lety začal připravovat ještě s dalšími kolegy. Je pravda, že situace byla trochu jiná. I tehdy se ale uvažovalo o referendu. Nicméně je důležité záležitost dobře zvážit. Navíc město musí pamatovat na to, že se může zadlužit jenom do určité výše,“ upozornil.

Naopak překvapení z předložené studie neskrýval opoziční zastupitel z ČSSD Robin Šín. „Původně se hovořilo o 150 milionech korun. Suma mě zaskočila. Vedení Stříbra nám předložilo k diskuzi pouze jednu ze tří variant, a to tu nejdražší,“ zdůraznil.

Chystané referendum podpořil. Osobně se však přiklání k úspornější možnosti: „Piráti mluvili o tom, že by se udělalo pouze letní koupaliště. Vybudovat bazén s tobogánem, brouzdalištěm a místem pro plážový volejbal či minigolf. Nebo jít cestou biotopu. Předpokládám, že náklady by klesly na polovinu.“