Venkovní bazén na Slovanech bude fungovat celý rok, schová ho nafukovací hala

Primátor Plzně Roman Zarzycký z ANO prohlásil, že pořízení nafukovací haly pro venkovní bazén souvisí s plánovanou rekonstrukcí krytého bazénu, která by mohla začít v roce 2024.

Ředitel Bazénu Slovany Tomáš Kotora doufá, že nafukovací hala začne sloužit už na jaře příštího roku. „Hala se bude stavět ze dvou důvodů. Potřebujeme poměrně rychle zvýšit kapacitu. A pokud se bude plavecký areál opravovat v příštím roce a bude se proto krytý bazén vypouštět, tak aby tady byla alternativa pro chladnější měsíce,“ vysvětluje Kotora.

Připomíná, že venkovní bazén může využívat technologii pro nahřívání vody. Areál by podle něj potřeboval nafukovací halu využívat co nejdříve. Nyní ale musí architekt objekt navrhnout, a pak se bude konat soutěž o veřejnou zakázku.

„Měli bychom si říct, kde bude vchod, kde budou únikové východy. Máme to už všechno vymyšlené. Čekáme, až nám sem pošlou architekta, který nám řekne, jestli to, co si představujeme, je možné. Pak to navrhne a nakreslí. Potom bude nutné sehnat stavební povolení a vysoutěžit dodavatele,“ uvedl.

A kdy by mohlo být hotovo? „Jako vtip říkám kolegům, že by to mohlo být naše velikonoční vejce, které bychom mohli dostat jako dárek od města,“ říká.

Tomáš Kotora připomíná, že existuje několik druhů nafukovacích hal a na architektovi bude, který zvolí. Domnívá se, že bude vhodné zvolit technologii, která bude šetřit výdaje na provoz.

„Pokud bychom halu postavili na jaře, bylo by to výborné, protože bychom ji před létem ještě mohli vyzkoušet. Počítáme s tím, že nafukovací halu budeme na léto sundávat, aby lidé v Plzni nepřišli o výhodu venkovního koupaliště. Takže zhruba od května do září, podle počasí, by byla hala složená,“ konstatoval.

Ředitel věří, že cena nafukovací haly bude nižší než 16 milionů, které na ni poskytlo město.

Plavecký bazén Slovany byl uveden do provozu v roce 1986 a od roku 2021 probíhá jeho postupná modernizace. Bazén Slovany je nejnavštěvovanější volnočasový - sportovní i turistický cíl nejen ve městě Plzni, ale i v celém Plzeňském kraji. Počet návštěvníků v některých letech převyšoval půl milionu