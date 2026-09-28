Martin Vogeltanz zaujal porotu nejen neobvyklou kombinací ingrediencí, ale také příběhem svého koktejlu.
„Chtěl jsem propojit Finsko, Itálii a Česko nejen příběhem, ale také použitými surovinami. Inspiroval jsem se klasickým italským aperitivo momentem a vytvořil jeho finskou alternativu. Nejtěžší bylo najít správný poměr všech ingrediencí tak, aby se vzájemně propojily a žádná z nich nevyčnívala,“ popsal Martin Vogeltanz, který na výsledné podobě koktejlu pracoval přibližně dva týdny.
Vedle Finlandia vodky použil italskou myrtu, tužebník a cordial (sirup) z bergamotu a bylin.
Plzeňský barman si vítězstvím v českém kole mezinárodní barmanské soutěži vybojoval postup do dalšího kola v Římě. Z vítězství má obrovskou radost, ale jakmile zjistil, že pojede reprezentovat Česko do italského hlavního města, začal hned přemýšlet nad přípravou na další kolo.
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Úroveň všech soutěžících byla podle porotce Tomáše Bielčíka vysoká. „O vítězi rozhodovaly opravdu jen detaily,“ upozornil. Soutěžící museli prokázat nejen kreativitu a technické dovednosti, ale také své znalosti a smyslové schopnosti.
Součástí finále, které se uskutečnilo v Brně, byla i tajná disciplína. Zadání se všichni soutěžící dozvěděli až na místě. Jejich úkolem bylo správně určit šest příchutí ochucených vodek Finlandia pouze podle vůně. Vzorky nesměli ochutnat, museli se tak spolehnout jen na svůj čich.
Plzeňan se barmanství věnuje přes 20 let, vlastní cateringovou agenturu. Má za sebou více než tisíc barmanských show a akcí po celé republice. Je mistrem Evropy v barmanství z roku 2025, vicemistrem světa z roku 2018 a sedminásobným mistrem ČR.