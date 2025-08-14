Podmínka za napadení nožem je málo, do případu zasáhla šéfka žalobců Bradáčová

  12:04
Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová nesouhlasí s tím, aby napadení nožem před plzeňským barem z července 2023 skončilo jen podmíněným trestem. Podala dovolání k Nejvyššímu soudu (NS). Navrhuje zrušit rozsudek Vrchního soudu v Praze, který překvalifikoval čin z pokusu o vraždu na ublížení na zdraví a výrazně zmírnil trest.
Dvaadvacetiletý Jindřich Sandera u Krajského soudu v Plzni. Mladík je obžalovaný z pokusu o vraždu. (17. října 2024) | foto: Petr Ježek, MF DNES

Dovolání je dostupné na webu veřejné žaloby, rozhodnutí NS zatím podle justiční databáze nepadlo.

Incident se odehrál pozdě v noci. Třiadvacetiletý Jindřich Sander nejprve slovně napadl barmanku, která jej kvůli inventuře nechtěla pustit dovnitř a obsloužit. Když se jí zastal jiný muž, útočník se po něm ohnal nožem s devíticentimetrovou čepelí a způsobil mu mělkou ránu v levé části hrudi. Napadený instinktivně uskočil dozadu, což mohlo zabránit vážnějšímu zranění.

Krajský soud v Plzni letos v lednu poslal pachatele na pět a půl roku do vězení za pokus o vraždu. Vrchní soud ale v dubnu rozsudek zrušil, čin překvalifikoval na ublížení a výtržnictví a trest snížil na 18 měsíců vězení s podmínečným odkladem na tři roky. Konstatoval, že nikoliv každé bodnutí do hrudníku musí být pokusem o vraždu. V tomto případě prý šlo o slabé bodnutí a útočník se nesnažil oběť zabít.

Opilý mladík bodl u baru muže. Vytáhl jsem nůž, abych situaci uklidnil, hájí se

„Se závěry vrchního soudu se nelze ztotožnit, protože jsou ve zjevném rozporu s obsahem důkazů provedených soudem prvního stupně,“ zdůraznila Bradáčová v dovolání. Poukázala na kamerové záznamy, které incident zachytily.

„Byla to pouze (patrně podvědomá) obranná reakce poškozeného, která zabránila možnému vzniku následku na zdraví, nikoli okolnosti spočívající na straně obviněného,“ uvedla Bradáčová.

Prudký výpad zavíracím nožem proti levé části hrudníku je způsobilý způsobit závažná a život ohrožující poranění, pokračuje dovolání. Každému průměrně disponovanému jedinci prý musí být zřejmé, že v části těla, na kterou útočník mířil, se nacházejí životně důležité orgány, tedy srdce a plíce.

„Nejednalo se o nahodilé máchání nožem, simulovaný výpad se záměrem poškozeného jen vystrašit či výpad směřující proti částem těla, jejichž poranění zpravidla ke způsobení smrti vést nemusí,“ stojí v dovolání. Bradáčová navrhla, aby NS zrušil rozsudek Vrchního soudu v Praze a případ mu vrátil k novému rozhodnutí.

