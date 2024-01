Kolemjdoucí zachránil ženu před bankovním podvodem, ušetřil jí dvě stě tisíc

„Na pobočku měla přijít klientka, která předložila její doklad totožnosti s tím, že chce zařídit půjčku. Poté poškozenou ze stejného telefonního čísla kontaktoval údajný pracovník vnitřní bezpečnosti banky, který ženu navedl, aby si sjednala na pobočce své banky úvěr ve výši čtyři sta tisíc korun s tím, že takto ochrání své peníze a zamezí sjednání nechtěného úvěru,“ popsala Kroftová.

Když žena řekla, že do Plzně na pobočku banky přijede vlakem, bankéř bleskově zareagoval a řekl, že zařídí, aby ji vyzvedla taxi služba. Po sjednání půjčky v bance žena vyzvedla dvě stě tisíc korun a pachatel jí dále instruoval, aby jela do obchodního centra v Plzni, kde měla své peníze vložit pod přijatými QR kódy do bitcoinmatu.

„Ženě se to nedařilo a jejího počínání si naštěstí všiml náhodný svědek, který ji oslovil a zeptal se, zda se nestala obětí podvodníků. Během velmi krátké chvíle zjistil, že jeho tušení bylo správné a věc oznámil na linku 158,“ dodala Kroftová s tím, že žena za svoji důvěřivost tak zaplatila pouze pár set korun za svezení vozidlem taxi.

Po oznámení na místo ihned vyjeli policisté, kdy po jejich příjezdu poškozená telefonovala s pachatelem, který ji stále přesvědčoval, aby se vrátila k bitcoinmatu a vložila do něho veškerou hotovost. Žena předala telefon policistům, kteří muži sdělili, že hovoří s Policií ČR. Poté měli možnost slyšet, jak drzost pachatelů nezná mezí.

„I policisty začal neznámý muž přesvědčovat, že je pracovníkem bankovní společnosti, že účet ženy byl napadený a veškerou hotovost musí vložit do bitcoinmatu, ke kterému jí má policejní hlídka doprovodit. Dokonce pachatel policistům tvrdil, že maří vyšetřování banky a pokud žena nevloží peníze do bitcoinmatu, budou za případnou škodu zodpovědní policisté,“ doplnila Kroftová.

Policisté jednání neznámých pachatelů nyní prověřují pro podezření ze spáchání přečinu podvodu ve stadiu pokusu.

„V této souvislosti opětovně apelujeme na veřejnost, aby nereagovala na telefonní hovory, e-maily ani zprávy, ve kterých se pachatelé vydávají za bankovní úředníky či policisty a snaží se své oběti vmanipulovat do situace týkající se ohrožení jejich finančních prostředků. V případě, že by byly peníze klientů v ohrožení, banka si činí vlastní opatření,“ nastínila Kroftová a doplnila pravidla, která je třeba dodržovat, aby se lidé nestali obětí podvodníka.