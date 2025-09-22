Na Plzeňsku spadlo letadlo v těžce přístupném terénu, pilot nehodu nepřežil

Nedaleko Balkové na severním Plzeňsku spadlo menší letadlo, které následně začalo hořet. Policisté informovali, že pilot stroje nepřežil. Zatím nevyloučili zranění či úmrtí dalších lidí. Prohledávají okolí nehody, která se stala ve špatně přístupném terénu.
ilustrační snímek | foto: HZS Plzeňského kraje

K události došlo v pondělí patnáct minut po třetí hodině odpoledne. Poplach byl vyhlášen pěti jednotkám a vyjely i drony SIT.

„Zasahují jednotky z druhého stupně požárního poplachu. Více informací prozatím není,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Petr Poncar bezprostředně po vzniku události. K nehodě podle něho došlo ve špatně přístupném terénu.

Malé letadlo spadlo u Bálkové na severním Plzeňsku v těžko přístupném terénu. (22. září 2025)

Krajská policejní mluvčí Pavla Burešová po páté hodině odpoledne informovala, že pilot letadla zemřel. „V tuto chvíli můžeme potvrdit bohužel úmrtí jedné osoby, a to pilota tohoto letadla,“ uvedla.

Na místo vyjeli zdravotničtí záchranáři.Na místo události byly naším operačním střediskem vyslány dvě výjezdové skupiny RZP, jedna RV s lékařem a inspektor provozu. Vzhledem k povaze situace a prvotně nepřehledným informacím bylo připraveno v pohotovostním režimu také vozidlo pro řešení mimořádných událostí. Kvůli nepřístupnému terénu místa dopadu letadla byla aktivována taktéž letecká záchranná služba ze základny Líně,“ řekl mluvčí záchranné služby Luboš Bouček.

Poté, co záchranáři spolu s hasiči obešli trosky letadla, zjistili, že se na místě nenachází nikdo, komu by mohli pomoci. „S ohledem na totální devastaci letounu tedy ani nelze potvrdit přesný počet cestujících osob,“ dodal Bouček.

K události vyjely i policejní hlídky. „Zejména kolegové z územního odboru Plzeň-venkov posílené o policisty ze speciální pořádkové jednotky krajského ředitelství, nasazen je i policejní vrtulník. Našim úkolem bude nejenom zadokumentování celé události, ale i následná realizace trestního řízení ve spolupráci s Ústavem pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod,“ informovala krajské policejní mluvčí Pavla Burešová.

Policisté prohledávají místo události i okolí.

