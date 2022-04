Týrání těhotné krajanky na Bali se neprokázalo, řekl soud a Čecha zprostil

Podle závěru soudu nebylo prokázáno, že se skutek, pro který byl pětapadesátiletý muž stíhán, stal. Rozsudek není pravomocný, státní zástupce se okamžitě odvolal.

„Pokud má soud rozhodnout o vině, pak musí mít naprostou jistotu, že se konkrétní skutek skutečně stal, nemůže mít ani zrnko pochybností,“ vysvětlil soudce s tím, že v tomto případě jistotu nemá.

Uvedl také, že se soud snažil pečlivě vyhodnotit všechny důkazy a nyní už neví, jakým dalším způsobem lze osvětlit, co přesně se na Bali stalo.

Poškozená sice vypovídala, ale nikdo další její tvrzení nemůže potvrdit. Bývalá manželka obžalovaného vypovídat odmítla a hledat další důkazy na Bali reálně není možné.

Za zavlečení do ciziny a týrání svěřené osoby hrozilo Šmídlovi, který si v minulosti nechal změnit příjmení, až osmiletý trest. Státní zástupce pro něj navrhoval pět let vězení.

Z prázdnin byla noční můra, tvrdí žena

Atraktivní blondýna Markéta si v osmnácti letech plánovala, jak na prázdniny odjede do zahraničí a brigádně si vydělá slušné peníze. Se Šmídlem se seznámila po internetu a v roce 2017 za ním přijela na ostrov Bali v Indonésii, kde začala pracovat v jeho firmě jako sekretářka.

Bydlela u něj a měli spolu intimní vztah. Ten se podle dívky později změnil v noční můru. Podle státního zástupce Šmídl několik měsíců mladé dívce sprostě nadával.

„Nejméně v deseti případech ji napadl v různých místech domu. Povalil ji na postel a škrtil ji, v koupelně jí tloukl o vanu, škrtil koženým páskem, bil do obličeje, shodil ze schodů. Odebíral jí mobilní telefon, neumožnil jí vrátit se do České republiky, nedal jí peníze ani cestovní pas, který měl zamčený v trezoru. Poškozená mohla odcestovat až poté, co byl obžalovaný zadržen a dodán do výkonu trestu v České republice,“ popsal žalobce.

Podvod a exekuce v řádu milionů korun

Obžalovaný, který si v současné době odpykává čtyřletý trest za podvod a čelí exekucím v řádu milionů korun, tvrdí, že všechno bylo jinak.

„Nikdy jsem Markétě nenadával, nikdy jsem ji nenapadl, nikdy neznásilnil. Absolutně to není pravda. Markéta měla, co chtěla. Měla volný pohyb, platil jsem jí luxusní fitcentrum i s osobním trenérem. Chodili jsme k moři, nakupovat, na večeře,“ popsal již dříve u soudu muž.

„Byl džentlmen. Rozuměli jsme si, vztah byl více než přátelský. Měli jsme spolu intimní styk a následně jsem otěhotněla. Rozhodla jsem se, že si dítě nechám a budu žít na Bali,“ popsala dívka období, než došlo ke zlomu.

Blondýnka ale začala mít později podezření, že některé věci v životě Roberta Šmídla jsou jinak.

„Když jsem byla v pátém měsíci, zjistila jsem, že je ženatý. Chtěla jsem, aby mi to vysvětlil. Došlo k hádkám. V prosinci mě poprvé napadl. Zamkl mě v pokoji pro hosty. Povalil na postel. I když jsem byla těhotná, s břichem, mlátil mě. Je to člověk dvou tváří. Myslel si, že když jsem byla v Česku, že jsem mu zahýbala. Říkala jsem, že čekám jeho potomka, že na mě nemůže být tak zlý. Byla jsem naivní, myslela jsem si, že je to vzdělaný člověk,“ prohlásila žena.

Po této události chtěla podle svých slov odletět zpátky do Čech, ale neměla cestovní pas ani telefon. Údajně ji Šmídl zamykal, aby se nedostala ven z areálu, kde bydleli. Podařilo se jí to až poté, co Šmídla v roce 2018 vypátral Interpol.

I když není Šmídl zapsaný jako otec v rodném listě, před soudem řekl, že dítě je jeho. „Když se podívám na sebe a na něj, jsme identičtí,“ prohlásil u soudu.

