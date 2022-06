Bahna na bahně. Den pozemního vojska v Brdech přilákal tisíce lidí

Den pozemního vojska je jednou z největších akcí, které Armáda ČR pořádá pravidelně pro veřejnost. Počet účastníků se už v minulosti pohyboval kolem 50 tisíc. V roce 2020 Bahna překazila epidemie covid-19. Loni se akce konala bez účasti diváků.

Letos tedy lidé mohli po dvou letech znovu vidět použití armádní techniky v terénu a vystavená vozidla si přímo osahat a vyfotit se s nimi. V akci byly k vidění například tanky, samohybné houfnice Dana či bojová vozidla pěchoty.

Sledovat mohli také příslušníky 4. brigády rychlého nasazení, kteří předvedli, co dokážou s bojovými vozidly Pandur a Iveco. Na programu byly rovněž ukázky techniky 13. dělostřeleckého pluku v akci.

Celkem se představilo 250 kusů techniky, na 600 vojenských profesionálů a 200 členů klubů vojenské historie.



Zástupci armády při akci potvrzovali, že od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu výrazně vzrostl zájem o službu v ozbrojených složkách. „Chceme využít toho, že se zájem o službu v armádě zvětšil,“ uvedla ministryně obrany Jana Černochová.

Armáda by tak podle ministryně mohla do roku 2030 naplnit náborové cíle. Za osm let chtěla mít 30 tisíc vojáků z povolání, dnes je jich mezi 27 a 28 tisíci. Cílem je i 10 tisíc příslušníků aktivních záloh.

„Lidé chtějí pomáhat, roli hraje i sounáležitost s ČR, Evropou, se západním způsobem života,“ řekla Černochová. Ministryně doufá, že se už příští rok budou ne Bahnech „prohánět“ nové bojové tanky Leopard z Německa.