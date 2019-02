Z interhotelu bude ubytovna, místní se bojí přílivu dělníků z ciziny

Ve vesnici Babylon u Domažlic se třemi stovkami obyvatel se rozšířila zpráva, že v jednom z největších místních ubytovacích zařízení - bývalém Interhotelu Praha - vznikne ubytovna pro zahraniční dělníky a do obce přijde více lidí, než tam žije obyvatel.

Provozovatelka hotelu, který první hosty přivítá v příštích dnech, to odmítá a hovoří o ubytování hotelového typu, a ne o nízkonákladové službě pro agenturní pracovníky.

„Bylo by velkou chybou, kdyby se turistické centrum Babylon, kde je velká chatová oblast, oblíbený rybník s atrakcemi nebo kemp s chatkami, hotely i penziony změnilo v nebezpečnou zónu plnou zahraničních dělníků, kde by se místní báli jít na procházku a turisté by sem přestali jezdit,“ líčí starosta Babylonu Pavel Bambásek.

Od majitele bývalého Interhotelu Praha se prý starosta dověděl jen to, že nemovitost pronajal.

„Dostalo se k nám i to, že firma Evobus Holýšov rozšiřuje výrobu a že by v Babylonu měli být ubytovaní zaměstnanci. Do firmy jsem volal, ale informace jsem nezískal,“ popsal starosta s povzdechnutím, že obec nemá žádné páky, jak otvírání ubytoven zastavit.

Hotel zažil zřejmě nejlepší časy ještě v minulém režimu. Po roce 1989 se střídali jeho majitelé, před zhruba deseti lety nemovitost koupila známá řeznická rodina Brejchů. Chvíli ji provozovala, ale nyní už je zhruba sedm let zavřená.

Ve chvíli, kdy se někdejší hotel začal opravovat, místní zbystřili a začali se bát cizinců. „Hotel měl kapacitu asi 140 lidí, ale v některých ubytovnách to chodí tak, že je na pokoji třeba šest lidí. Obávám se stejně jako někteří místní toho, aby tam nebydlelo víc lidí, než má Babylon obyvatel,“ popsal starosta.

Blažena Rejzková, provozovatelka ubytovny Praha, jak se zařízení nově jmenuje, uvedla, že nehodlá provozovat nízkonákladovou ubytovnu pro cizince, ale ubytovnu hotelového typu, ve které hygienici schválili 105 míst.

„Nedávno jsem tu měla zástupce personální agentury, který mi nabízel, že přiveze palandy namísto postelí a na patro umístí 50 lidí namísto hygienou schválených 38. Odmítla jsem to. Chceme udržet styl bývalého hotelu, který si pamětníci pamatují pod názvem Interhotel Praha,“ popsala Rejzková.

Připomněla, že pokud ubytovnu Praha budou dlouhodobě využívat pracovní agentury, které zaměstnávají české lidi v Bavorsku či jinde v Německu, přivítá to. „Ubytovávají je i některé hotely či penziony v okolí,“ přiblížila.

Protože je ubytovna kousek od rybníku Babylon a u cyklostezky, která vede z Domažlic do Německa, doufá, že přiláká i cyklisty a třeba i houbaře.

„Věřím, že i starší generace si nás najde. Budou nás brát jako retro a zavzpomínají třeba na léta, kdy tu byl Interhotel Praha a jezdili sem jako mladí na dovolenou. Vnitřek jsme totiž z velké části zachovali,“ sdělila.

Objekt je podle Rejzkové vhodný i k organizování školení či srazů různých spolků, třeba automotoklubu nebo svazu invalidů.

„Snad se podaří tuto aféru uklidnit. Nemám v úmyslu obci škodit, naopak se domnívám, že obec by mohla časem profitovat z nás,“ podotkla podnikatelka.

Petr Brejcha z rodiny majitelů sdělil, že dlouho přemýšlel, co s hotelem udělá. „Měl jsem nabídky na pronájem na klasické ubytovny, jaké jsou pro agenturní zaměstnance při dálnici D5 na Tachovsku. To ale není směr, kterým jsem se chtěl dát,“ sdělil Brejcha s tím, že věří provozovatelům, že jeho vizi naplní.