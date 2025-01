Za smrt vnuka sraženého motorkou při přebíhání silnice žena nemůže, rozhodl soud

Sedmdesátiletá žena dnes vyšla ze soudní síně u Krajského soudu v Plzni a rozplakala se. Dva a půl roku po smrti vnuka jí soudci definitivně řekli, že na jeho smrti nenese vinu.

Loni ale dal soudce u Okresního soudu v Klatovech za pravdu státní zástupkyni, že žena při přebíhání silnice ztratila přehled o tom, kde je chlapec, a potrestali ji za usmrcení z nedbalosti čtyřměsíční podmínkou. „Pokud by obžalovaná udělala vše tak, jak mělo být, byla by tou poslední při překonávání silnice ona, a ne Šimon,“ vysvětloval v říjnu soudce Jan Kasal.

„Nejvíc je potrestaná vědomím, že jí zemřel vnuk. Naprosto dostačující je výchovný trest při spodní hranici zákonné trestní sazby, která je od nuly do tří let. Zákonodárce dal už tímto rozmezím na vědomí, že může být velmi pestrá škála případů, při kterých dojde nedbalostním zaviněním ke smrti,“ dodal Kasal.

Žena se proti rozsudku odvolala. Od počátku tvrdí, že za smrt chlapce nemůže. Viníkem je podle ní motocyklista.

K tragédii došlo v červnu 2022. Babička s vnukem, třemi dětmi ze sousedství a psem přebíhali přes silnici první třídy z Klatov do Železné Rudy v místě zvaném Poschingrův dvůr. Měli i vozík naložený dřevem.

„Všichni čekali na pokyn obžalované, až jim řekne, a teprve pak začali překonávat silnici. Nikdo z chlapců ani obžalovaná neřekli, že by s nimi Šimon nešel společně. Zhruba v polovině vozovky obžalovaná zaregistrovala motorku a dala dětem další pokyn ve smyslu: Honem, jede motorka. Rozhodně není prokázaná varianta, že by obžalovaná při zahájení přecházení komunikace nechala nezletilého Šimona stát, přecházela s ostatními a on šel až několik metrů za nimi. Není prokázáno, že by chlapce nechala za sebou a ztratila o něm přehled,“ vysvětloval ve čtvrtek zprošťující rozsudek soudce Eduard Wipplinger.

Motorkář skupinku viděl na vzdálenost asi 180 metrů. Šimonovi scházelo podle spisu asi 1,4 metru k doběhnutí na krajnici, když se v silnici nečekaně zastavil. Motorka ho srazila, byl na místě mrtvý.

Podle soudce není běžné a nikdo nemůže vyžadovat, aby při přecházení přes silnici dospělí vedli tak velké dítě za ruku.

Žena se po celou dobu tvrdila, že motorkář jel rychle a nebrzdil. „Měl stoprocentní viditelnost, na silnici svítilo slunce, nebyl tam žádný stín, ale on jel pořád rychle. Kluci museli v tom místě přecházet trochu šikmo, aby se nedostali na svodidla. A pak už jsem viděla, jak motorkář spadl, jel po zemi i s motorkou a oba skončili v příkopu,“ popsala u soudu žena, která sražení dítěte neviděla.

Loni znalci za přítomnosti soudce dělali na místě vyšetřovací pokus. Podle nich se kousek od místa, kde skupinka přebíhala přes silnici, lámal sluncem osvětlený úsek s ostrým stínem, který vrhá les. Z něj žena s dětmi vyšli.

13. listopadu 2024

Pro klatovské soudce ale tato smrtelná nehoda ještě zdaleka nekončí. Dál řeší případ motocyklisty. Ten odešel už dvakrát od okresního soudu zproštěný obžaloby, odvolací soud ale pokaždé verdikty zrušil. Případ má soudce v Klatovech opět na stole, aby dál jednal a znovu rozhodl.