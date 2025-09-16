Uzavřená D5 na Tachovsku. Srazilo se osobní a nákladní vozidlo

  22:49
Nehoda nákladního a osobního automobilu uzavřela v úterý večer dálnici D5 poblíž Přimdy na Tachovsku ve směru na Prahu. Policie uvedla, že objízdná trasa vede přes obce Svatá Kateřina, Přimda a Mlýnec. Na místě jsou záchranné složky, podle informací Národního dopravního informačního centra (NDIC) je nehoda se zraněním. Dálnice by se měla otevřít během noci na středu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Policie ČR

„Upozorňujeme na uzavření dálnice D5 v úseku od 144. do 136. km ve směru na Prahu z důvodu dopravní nehody. Objízdná trasa vede přes obce Svatá Kateřina, Přimda a Mlýnec. Apelujeme na řidiče, aby dbali zvýšené opatrnosti,“ napsali na síti X policisté.

Nehoda se stala kolem 21:30, omezení by podle odhadu silničářů mělo skončit zhruba dvě hodiny po půlnoci.

Zavřený úsek D5

Zavřený úsek D5





