Centrální autobusové nádraží v Plzni se proměnilo v ukrajinskou zónu

Některým lidem vadí i ukrajinské nápisy. Důvod, proč tu přepravní firmy jsou, je ale jednoduchý. Bez Ukrajinců v továrnách po celém Plzeňském kraji by výroba byla nemyslitelná.



„Mně se ukrajinské nápisy nelíbí. Překvapilo mě, že se to tolik rozšířilo,“ uvedl Filip Růžička z Plzně. „Tady byl stánek s tabákem, teď je to prodejna jízdenek, támhle o kousek dál byl stánek s kebabem, změnil se také na prodejnu jízdenek,“ ukazuje z lavičky před nádražím u hlavní brány Škodovky.

„Uvnitř nádražní budovy byl hodinář, vedle nádraží byla bouda, kde prodával Vietnamec ovoce a zeleninu,“ dodává mladík.

Vietnamec tu chybí i seniorce z Plzně. „Bylo fajn si koupit ovoce na cestu,“ sdělila. Z toho, že tu vévodí ukrajinské nápisy, rozladěná není. „Pokud Češi málokdy těmi spoji jezdí, chápu to,“ uvedla.

Miroslav Slaný, mluvčí firmy Z-Group, které nádraží patří, vysvětlil, že hlavní příčinou odchodu některých podnikatelů z CAN je snížení množství cestujících, což způsobil přesun spousty linek na nový terminál u hlavního vlakového nádraží v Plzni.

Podle Slaného o prostory v posledních zhruba třech letech nemají čeští nájemci zájem. „Pokud by se část prostor nepronajmula ukrajinským dopravcům, byly by tyto prostory pravděpodobně prázdné,“ sdělil.

Minulý týden byl v jedné z provozoven na autobusovém nádraží i Ukrajinec Viacheslav. Část výplaty poslal domů přes zdejší pobočku finančních služeb. V kraji pracuje od 9. srpna, povolení mu končí 6. listopadu.

Motivací, proč otec dcery a syna přijel, byly finanční důvody. Plat na Ukrajině na pozici prodavače v obchodě byl pět tisíc hřiven za měsíc, v přepočtu tedy 4 100 korun.

Ve firmě EMC v Boru u Tachova, kde jezdí s vysokozdvižným vozíkem a pracuje zde přes pracovní agenturu, si vydělá 30 tisíc korun. „Ukrajinský plat nestačil na pokrytí životních nákladů jako je elektřina či nájem,“ sdělil Viacheslav.

„Proč bychom měli české nápisy, jsme tu pro Ukrajince, Češi jezdí, jen když mají třeba ukrajinskou manželku, když jedou Češi na dovolenou, tak spíš letecky,“ uvedla prodavačka jedné ze čtyř provozoven pro Ukrajince.

Nejvíce lístků do Lvova, kam firma autobusy vypravuje, se prý prodá před Vánocemi. „To vyjíždí tři až čtyři autobusy za den, zaplněné jsou tak z poloviny,“ líčí pracovnice firmy, která na plzeňském nádraží funguje tři roky. Podobné je to prý i v létě, když jsou dovolené. Před koronavirovou krizí to ale podle Ukrajinky bylo mnohem víc lidí.

Podle Slaného jsou na CAN ukrajinští, bulharští i čeští nájemci provozující autobusovou dopravu. „Dále je tu kadeřnictví, noviny-tabák, pekařství, bufet a rychlé občerstvení,“ sdělil Slaný.