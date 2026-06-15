Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Naftovým autobusům v Plzni odzvonilo, nahradí je bateriové trolejbusy

Petr Ježek
  15:36
Město Plzeň už nepočítá s velkými nákupy autobusů. Jejich linky začínají pomalu přebírat trolejbusy schopné jet část trasy na elektřinu z vlastních baterií.
Plzeňské městské dopravní podniky poslaly do ulic nový typ nízkopodlažních...

Plzeňské městské dopravní podniky poslaly do ulic nový typ nízkopodlažních kloubových autobusů. | foto: PMDP

Plzeňské městské dopravní podniky poslaly do ulic města nový typ...
Plzeňské městské dopravní podniky poslaly do ulic města nový typ...
Plzeňské městské dopravní podniky poslaly do ulic nový typ nízkopodlažních...
Plzeňské městské dopravní podniky poslaly do ulic města nový typ...
9 fotografií

Letos v únoru představil plzeňský dopravní podnik (PMDP) první tři kloubové autobusy českého výrobce SOR, které následně vyslal do provozu s cestujícími. Město jich závazně objednalo osm, pokud uplatní opci, může jich v Plzni jezdit celkem 15. „Byl to jeden z posledních větších nákupů autobusů na naftový pohon,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar.

Víc komfortu a rychlejší odbavení. Po Plzni jezdí nové kloubové autobusy

Plzeň ve strategickém plánu dopravní obslužnosti do roku 2030 počítá s postupným přebíráním autobusových linek trolejbusy. Jedinou výjimkou je sídliště Vinice, kam začne jezdit do konce desetiletí tramvaj místo autobusů linky 41.

„V základních obrysech zůstanou linky městské hromadné dopravy stejné, jen se budou postupně převádět autobusové linky na trolejbusové,“ shrnul provozní ředitel PMPD Miroslav Macháň.

Se začátkem letních prázdnin začne v Doubravce první etapa rekonstrukce Masarykovy ulice. V úseku mezi Rokycanskou a Těšínskou budou po mnoha letech znovu natažené troleje, které umožní trolejbusům jet přímo z Doubravky do Lobez. Bude to první krok pro přeměnu autobusové linky 29 na trolejovou.

Trať na Vinice začnou stavět v příštím roce, cestující až k nádraží nedoveze

Linka 29 by mohla začít jezdit v letech 2028 nebo 2029. „Tuhle část trasy pak bude využívat i linka 30. Zatrolejování oblasti Slovan bude zřejmě až po roce 2030,“ naznačil Macháň.

Při zahájení provozu linky 29 by na Rolnickém náměstí měly být natažené troleje minimálně do kopce od řeky Úslavy do Lobez. Potřebné stožáry jsou podél opravené silnice postavené, na jejich vrcholech je osazeno veřejné osvětlení.

V budoucnosti se počítá s natažením trolejí v kompletním tříkilometrovém úseku mezi Lobzy a náměstím Milady Horákové na Slovanech, kde se nové vedení napojí na stávající troleje mezi centrem Plzně a Černicemi.

Kde mohou přibýt troleje?

  • Masarykova ulice – propojení Těšínská – Rokycanská (0,5 km)
  • Lobzy – Rolnické náměstí – Částkova – Francouzská – náměstí M. Horákové (3 km)
  • Heyrovského – přestupní terminál Bory v Kaplířově ulici (1,2 km)
  • stoupací pruh Kralovarská – Lidická – Alej Svobody – Sokolovská ( v budoucnu by trolejbus mohl jezdit z centra Plzně přes Roudnou a po nové silnici kolem FN Lochotín)

V Doudlevcích plánují projektanti vybudování nového odbočení trolejí v křižovatce Průmyslové a Zborovské ulice. To umožní propojení trolejbusových tratí od Černic a Borů a možnost přetrasování některé z vytíženějších linek blíž k průmyslovému areálu.

Velkým projektem je elektrifikace Severního Předměstí. Kromě tramvaje na Vinice se počítá se zavedením trolejbusů mezi centrem, lochotínským areálem fakultní nemocnice a konečnou na Košutce. Místo autobusů linek 33 a 40 budou jezdit trolejbusy. Projektovou dokumentaci zpracovávají společnosti STAVplan-CZ/Pragoprojekt.

Návrat po pěti desetiletích

„Trolejbusová doprava se vrátí do této lokality po mnohaleté odmlce, obsluhovala Košutku a Bolevec mezi roky 1949 a 1977,“ připomněli projektanti.

Trolejbusy budou jezdit na baterie část trasy, jisté je to v historické části Plzně včetně náměstí Republiky. Hlavní trasa vede přes Roudnou, odkud by měla vést nová silnice pro trolejbusy a záchranáře vedle areálu nemocnice do kruhového objezdu v aleji Svobody. Alternativní trasou jsou troleje v Karlovarské a Lidické ulici. Projekt počítá mimo jiné s rekonstrukcí Sokolovské ulice.

Konec objížděk mezi Lobzy a Slovany, Rolnické náměstí se otevře za týden

Trolejbusů by se měly dočkat i Vinice. Pokud začne stavba prodloužení aleje Svobody přes část zvanou Berlín, trolejbusy dojedou ke kruhovému objezdu mezi západním okruhem a Vinicemi. „Umožní to přímé spojení sídliště s nemocnicí i Úřadem městského obvodu Plzeň 1,“ zdůvodňují projektanti.

Už 12 let zajíždějí plzeňské trolejbusy do Letkova – to byla první pravidelná linka, kde téměř 10 kilometrů jezdí trolejbusy na pomocný agregát nebo baterie. Pak přibylo protažení z Černic do tamní nákupní zóny, trolejbusy začaly jezdit i do Křimic, Malesic a letos v lednu do Koterova.

Zřejmě v příštím roce dojde ke spojení linky 14 z Borů přes Doudlevce s autobusovou linkou 27 na Košutku. Mezi centrem a Košutkou by trolejbusy měly jezdit na baterie.

28. února 2026
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Do Česka míří bouřky. Mapa ukazuje, které kraje ve čtvrtek zasáhnou

Lovec bouřek Mike Olbinski začínal fotografovat blesky na svém dvorku, kde...

Během čtvrtka se nad většinou našeho území přeženou bouřkové mraky. Předcházet jim bude deštivá noc, srážky dle meteorologů ustanou až k večeru. Blesky lze už od dopoledne čekat téměř v celých...

Soud potrestal hocha za znásilnění dvanáctileté sestry, dívka porodila chlapce

Ilustrační snímek

Krajský soud v Plzni potrestal chlapce z Karlovarska, který v patnácti letech znásilnil svoji dvanáctiletou sestru. Dívka otěhotněla a porodila zdravé dítě. Soud obžalovanému vyměřil podmínku,...

Mladá užovka se přilepila k izolepě, k vysvobození pomohl jednoduchý trik

Užovku obojkovou vysvobodil ze spárů lepenky zvířecí ochránce Karel Makoň. (10....

Kus izolepy na papírové krabici se stal téměř osudným pro mladou užovku obojkovou. Had se na ni přilepil a nemohl se odplazit pryč. Na pomoc jí přijel zvířecí ochránce Karel Makoň z Plzně, které na...

V Plzni se zřítila část činžáku. Dům má neslavnou minulost

Dům v Resslově ulici v Plzni.

V Resslově ulici v Plzni se v pondělí zřítila část činžovního domu, který byl dlouhodobě v havarijním stavu. V tu dobu probíhala na místě rekonstrukce, dělníci však dokázali pádu obvodové zdi včas...

Podvodnými fakturami starosta deset let tuneloval obecní účet, přišel si na miliony

Premium
Bývalý starosta Horní Bělé na Plzeňsku Radek Pešík (vlevo) zpronevěřil z obecní...

S tříletým trestem odnětí svobody podmíněně odloženým na pět let odešel v pondělí od soudu bývalý starosta Horní Bělé na Plzeňsku Radek Pešík. Dlouhá léta odčerpával obecní peníze a na jeho účtech...

Naftovým autobusům v Plzni odzvonilo, nahradí je bateriové trolejbusy

Plzeňské městské dopravní podniky poslaly do ulic nový typ nízkopodlažních...

Město Plzeň už nepočítá s velkými nákupy autobusů. Jejich linky začínají pomalu přebírat trolejbusy schopné jet část trasy na elektřinu z vlastních baterií.

15. června 2026  15:36

Jeřábek: K nové sezoně mám ještě větší respekt. Potvrzovat výkony na ledě je těžší

Jakub Jeřábek jako plzeňská posila

Loni se po devíti letech vrátil do mateřského klubu, s hokejovou Plzní to pak obránce Jakub Jeřábek dotáhl až ke skvělému druhému místu po základní části. A byť poté tým ve čtvrtfinále vypadl v...

15. června 2026  13:02

Hyský zahájil přípravu. Češi na MS? Jde o nastavení, pak JAR porazíme

Plzeňský trenér Martin Hyský během přípravy

V deset hodin dopoledne poprvé foukl do píšťalky a svolal si tým k sobě. V areálu v Luční ulici pak kouč plzeňských fotbalistů Martin Hyský rozdal první pokyny v angličtině a na úvodní cvičení ve...

15. června 2026  12:53

O studium pro budoucí záchranáře je velký zájem, mnozí ale nemají fyzičku

Ilustrační snímek

O nově otevřené bakalářské studium zdravotnický záchranář v Sokolově je vyšší zájem, než se očekávalo. Jenže téměř polovina z 59 uchazečů nesplnila fyzické testy. Potřebnou sílu a vytrvalost při...

15. června 2026  11:50

VIDEO: Policisté vytáhli řidiče z hořícího vraku, na záchranu měli jen sekundy

Klatovští policisté Petr Andrlík a Martin Morava (vlevo) zachránili řidiče z...

Záchranu života si připsali dva policisté z Klatov, kteří jako první přijeli k hořícímu převrácenému vozidlu. V něm byl zaklíněný řidič, který se sám nemohl dostat ven. Zatímco jeden z členů hlídky...

15. června 2026  9:39

Sprchy, ošetřovna i nocleh. Plzeň zřídí nové humanitární centrum

Bezdomovci v Plzni (8. 10. 2022)

Nové humanitární centrum má vzniknout do konce příštího roku v Plzni. Mělo by sloužit zejména lidem bez domova. Zastupitelé města už schválili, že na projekt pošle Plzeň 21 milionů z přebytku...

14. června 2026  7:50

Četníci zasedli na rolníka ze samoty. Skutečný vrah se skrýval mezi truchlícími

Premium
Pamětní a dřevěný kříž jižně od Žebnic

Loupežná vražda je jeden z nejtěžších zločinů. Vraždí se pro miliony i pro pár tisíc korun. V jedné obci na Plzeňsku ale došlo před bezmála devadesáti lety k usmrcení člověka pro pouhou...

13. června 2026

Sojka senior o synovi: Ze zámoří se vrátí jiný. Zkušenější a připravený na velké věci

Mladý reprezentant Alexandr Sojka s maminkou a otcem Jindřichem, který také...

Jindřich Sojka pracuje už téměř třicet let jako advokát. V minulosti působil jako předseda klatovského fotbalového oddílu a k nejpopulárnějšímu sportu přivedl také oba své syny. Starší Jindřich kope...

13. června 2026  10:30

Plzeň hlásí druhou posilu. Pirgiče provází bojovnost, rychlost a práce s míčem

Plzeňská posila ze Srbska, s dresem pózuje záložník Stefan Prigič.

Druhou posilou fotbalistů Plzně se stal záložník Stefan Pirgič. Viktoria přivedla třiadvacetiletého Srba ze Železničaru Pančevo a podepsala s ním čtyřletou smlouvu.

13. června 2026  10:29

Žichovický brownfield marně hledá kupce, investory odrazuje památková péče

Objekt bývalé mlékárny a pivovaru v Žichovicích na Klatovsku má rozlohu přes 10...

Výrobní areál Třemošná na Plzeňsku, zemědělský areál Liščí v Chudeníně na Klatovsku, areál bývalé školy v přírodě v Nuzerově na Sušicku. To je jen malá část areálů či nemovitostí, které státní...

13. června 2026  8:51

Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu

V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...

Soud potrestal hocha za znásilnění dvanáctileté sestry, dívka porodila chlapce

Ilustrační snímek

Krajský soud v Plzni potrestal chlapce z Karlovarska, který v patnácti letech znásilnil svoji dvanáctiletou sestru. Dívka otěhotněla a porodila zdravé dítě. Soud obžalovanému vyměřil podmínku,...

12. června 2026  14:41

Studenti ZČU představili novou elektrickou formuli, je lehčí a rychlejší

Studenti Západočeské univerzity v Plzni představili nový monopost s...

Už třetí ryze elektrický monopost formule dnes představili členové univerzitního týmu UWB eRacing Team Pilsen. Chystají se s ním na novou sezonu mezinárodních soutěží Formula Student, které patří...

12. června 2026  14:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.