Naftovým autobusům v Plzni odzvonilo, nahradí je bateriové trolejbusy

Letos v únoru představil plzeňský dopravní podnik (PMDP) první tři kloubové autobusy českého výrobce SOR, které následně vyslal do provozu s cestujícími. Město jich závazně objednalo osm, pokud uplatní opci, může jich v Plzni jezdit celkem 15. „Byl to jeden z posledních větších nákupů autobusů na naftový pohon,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar.
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Plzeň ve strategickém plánu dopravní obslužnosti do roku 2030 počítá s postupným přebíráním autobusových linek trolejbusy. Jedinou výjimkou je sídliště Vinice, kam začne jezdit do konce desetiletí tramvaj místo autobusů linky 41.
„V základních obrysech zůstanou linky městské hromadné dopravy stejné, jen se budou postupně převádět autobusové linky na trolejbusové,“ shrnul provozní ředitel PMPD Miroslav Macháň.
Se začátkem letních prázdnin začne v Doubravce první etapa rekonstrukce Masarykovy ulice. V úseku mezi Rokycanskou a Těšínskou budou po mnoha letech znovu natažené troleje, které umožní trolejbusům jet přímo z Doubravky do Lobez. Bude to první krok pro přeměnu autobusové linky 29 na trolejovou.
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Linka 29 by mohla začít jezdit v letech 2028 nebo 2029. „Tuhle část trasy pak bude využívat i linka 30. Zatrolejování oblasti Slovan bude zřejmě až po roce 2030,“ naznačil Macháň.
Při zahájení provozu linky 29 by na Rolnickém náměstí měly být natažené troleje minimálně do kopce od řeky Úslavy do Lobez. Potřebné stožáry jsou podél opravené silnice postavené, na jejich vrcholech je osazeno veřejné osvětlení.
V budoucnosti se počítá s natažením trolejí v kompletním tříkilometrovém úseku mezi Lobzy a náměstím Milady Horákové na Slovanech, kde se nové vedení napojí na stávající troleje mezi centrem Plzně a Černicemi.
Kde mohou přibýt troleje?
V Doudlevcích plánují projektanti vybudování nového odbočení trolejí v křižovatce Průmyslové a Zborovské ulice. To umožní propojení trolejbusových tratí od Černic a Borů a možnost přetrasování některé z vytíženějších linek blíž k průmyslovému areálu.
Velkým projektem je elektrifikace Severního Předměstí. Kromě tramvaje na Vinice se počítá se zavedením trolejbusů mezi centrem, lochotínským areálem fakultní nemocnice a konečnou na Košutce. Místo autobusů linek 33 a 40 budou jezdit trolejbusy. Projektovou dokumentaci zpracovávají společnosti STAVplan-CZ/Pragoprojekt.
Návrat po pěti desetiletích
„Trolejbusová doprava se vrátí do této lokality po mnohaleté odmlce, obsluhovala Košutku a Bolevec mezi roky 1949 a 1977,“ připomněli projektanti.
Trolejbusy budou jezdit na baterie část trasy, jisté je to v historické části Plzně včetně náměstí Republiky. Hlavní trasa vede přes Roudnou, odkud by měla vést nová silnice pro trolejbusy a záchranáře vedle areálu nemocnice do kruhového objezdu v aleji Svobody. Alternativní trasou jsou troleje v Karlovarské a Lidické ulici. Projekt počítá mimo jiné s rekonstrukcí Sokolovské ulice.
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Trolejbusů by se měly dočkat i Vinice. Pokud začne stavba prodloužení aleje Svobody přes část zvanou Berlín, trolejbusy dojedou ke kruhovému objezdu mezi západním okruhem a Vinicemi. „Umožní to přímé spojení sídliště s nemocnicí i Úřadem městského obvodu Plzeň 1,“ zdůvodňují projektanti.
Už 12 let zajíždějí plzeňské trolejbusy do Letkova – to byla první pravidelná linka, kde téměř 10 kilometrů jezdí trolejbusy na pomocný agregát nebo baterie. Pak přibylo protažení z Černic do tamní nákupní zóny, trolejbusy začaly jezdit i do Křimic, Malesic a letos v lednu do Koterova.
Zřejmě v příštím roce dojde ke spojení linky 14 z Borů přes Doudlevce s autobusovou linkou 27 na Košutku. Mezi centrem a Košutkou by trolejbusy měly jezdit na baterie.
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28. února 2026